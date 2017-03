Blumberg Auch ein kleines Team kann vielbewegen

Auf der Generalversammlung des Seppelwaldvereins Riedöschingen am Sonntagnachmittag im Rathaus ziehen die Verantwortlichen zufrieden Bilanz

Riedöschingen (cow) Auf der Generalversammlung des Seppelwaldvereins Riedöschingen blickte der Vorsitzende Mathias Nemsch in seinem Jahresrückblick 2016 auf zahlreiche Veranstaltungen, bei denen der Verein als Ausrichter, Küchen- und Bewirtungsteam oder Helfer im Einsatz war. So haben die derzeit 13 aktiven Mitglieder mit ihren fünf Seppelwaldkids insgesamt 560 Arbeitsstunden geleistet, wobei die Zeiten für die Vorbereitungen nicht mit eingerechnet sind. Das sei eine stolze Leistung, für die allen Helfern großer Dank gebühre, so der Vorsitzende. Schriftführerin Sandra Nemsch erläuterte die einzelnen Aktivitäten wie den Programmabend, das Schabelfest, das Isidorifest, das 50-jährige Kindergarten-Jubiläum und den Weihnachtsbasar nochmals im Detail.

Dass trotz der vielen Einsatzstunden die Ausgaben leicht überwogen, erklärte Kassierer Thomas Zeller damit, dass die Erlöse vom Isidorifest erst Anfang dieses Jahres ausbezahlt wurden und so nicht mehr in das vergangene Geschäftsjahr eingeflossen sind. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache sowie der erfolgreich gelaufenen Besenwirtschaft an den Narrentagen im Josefsaal zeigte er sich jedoch für das laufende Geschäftsjahr sehr positiv gestimmt. Sabine Hurrle und Michaela Frank hatten die Kasse geprüft und bestätigten ihm eine einwandfreie Arbeit.

Lobend und dankbar zugleich, dass der Verein so viel für das Dorf- und Vereinsleben unternehme, äußerte sich Ortsvorsteher Robert Schey vor der einstimmig erfolgten Entlastung des Vorstands. Horst Spiegelhalder wurde anschließend für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft mit Urkunde und einem Präsent geehrt.

Auch dieses Jahr hat der Seppelwaldverein wieder viel vor: Am 28. Mai unterstützt er die Bewirtung während der Kirchplatz-Einweihung. Anfang Juli beteiligen sich die Mitglieder als Helfer am Blumberger Street Art-Festival. Im Herbst wird es einen zweitägigen Vereinsausflug geben und am ersten Advent findet der traditionelle Weihnachtsbasar statt. Das 25-jährige Vereinsjubiläum soll im zweiten Halbjahr 2018 mit einer Comedy-Veranstaltung am Samstagabend sowie einem Festsonntag mit Mittagessen, Kaffeetrinken und Rahmenprogramm gefeiert werden.