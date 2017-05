Blumberg Arthur Giner vollendet Nordhaldens Ortschronik

Mein Nordhalden: In dieser Serie zur 850-Jahr-Feier von Blumbergs kleinstem Stadtteil lässt der SÜDKURIER engagierte Bürger zu Wort kommen, heute Arthur Giner

Nordhalden – Arthur Giner wurde vor 80 Jahren in Nordhalden geboren. Sein Elternhaus steht in der Neuhauser Straße. Als Landwirt im Ruhestand ist er tief mit seinem Heimatort verbunden. "Mit unseren Nachbarn sind wir immer gut ausgekommen", berichtet er. Man hat sich immer gegenseitig geholfen. In Nordhalden verbrachte er Kindheit und Jugend und ging dort auch zur Schule. 1966 siedelte er mit seiner Frau Bärbel und den drei Kindern nach Neuhaus aus.

Zusammenhalt: Er schätzt vor allem den unerschütterlichen Zusammenhalt der Bürger. Das kleine Dorf war schon immer zukunftsorientiert. Hier gab es früh eine gemeinschaftliche Gefrieranlage, eine Wäscherei und ein Gemeinschaftsbad. "Ich schätze die Aufgeschlossenheit der Bürger und den gemischten Chor "Eintracht Nordhalden", betont Arthur Giner.

Zur Person

Arthur Giner: Der gelernte Landwirtschaftsmeister wurde 1937 in Nordhalden geboren, er ist mit seiner Frau Bärbel verheiratet, hat drei Kinder und sechs Enkelkinder. 20 Jahre engagierte sich Arthur Giner im Ortschaftsrat Nordhalden und war von 1976 bis 1984 Ortsvorsteher an der Spitze der Ortsverwaltung. Für die FDP wirkte er im Blumberger Gemeinderat mit. 63 Jahre sang er als Tenor im Gesangverein Eintracht. 42 Jahre war er Vorsitzender der Genossenschaft Nordhalden. Viele Jahre war er im alt-katholischen Kirchenvorstand. Überregional engagierte er sich beim Schweinemastring Südbaden/Hegau. Viele Jahre spielte er Zither, noch heute arbeitet er im Wald. (gs)