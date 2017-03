Die anhaltenden Anwohner-Klagen über Motorradlärm am Randen zeigen Wirkung: Dieses Jahr sollen auch im Bereich der B 314 wieder Kontrollen erfolgen, möglicherweise kommt sogar eine Pilotanlage des Landes-Baden-Württemberg zum Einsatz, die den Fahrern den Lärmpegel ihrer Fahrzeuge anzeigt. Das ergibt sich aus der Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Tuttlingen für den Schwarzwald-Baar-Kreis und der Nachfrage des SÜDKURIER beim Polizeipräsidium.

Mehr Unfälle am Randenaufstieg: Zwar ging die Zahl der Motorradunfälle im Schwarzwald-Baar-Kreis voriges Jahr mit 92 gegenüber 127 Unfällen im Jahr 2015 zurück, während sich die Zahl aller Unfälle um 156 auf 5237 erhöhte. Doch am Randenaufstieg der B 314 ereigneten sich drei Motorradunfälle, drei Mal so viele wie ein Jahr zuvor, alle alleine verschuldet, so die Polizei. Die Zahl an sich sowie die Tage und Uhrzeit verdeutlichen, weshalb sich die Anwohner des Blumberger Ortsteils Randen voriges Jahr nach längerem wieder massiv über den zunehmenden Motorradlärm auf der vorbeiführenden B 314 beklagten, über Lärm, der wohlgemerkt nur von einigen wenigen Motorradfahrern verursacht werde, wie immer wieder betont wird, der aber nichtsdestotrotz stört, vor allem, wenn die betreffenden Fahrer die kurvenreiche Bergstrecke auch noch ein Dutzend Mal oder noch häufiger hinauf- und hinunterdüsen.

Unfalltage und Herkunft: Alle drei verunglückten Motorradfahrer kommen aus der Region, aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Landkreis Konstanz, hieß es beim Polizeipräsidium Tuttlingen. Es seien also keine Schweizer Nachbarn, betont Arno Göpfert, Sachbearbeiter für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Alle drei Unfälle ereigneten sich abends zwischen 18 und 19 Uhr, zwei davon wochentags, also an Tagen, wo die zweite Spur der B 314 im Bereich der unfallträchtigen Sonnenhofkurve nicht gesperrt ist. Ein Fahrer wurde schwer verletzt, die anderen beiden wurden leicht verletzt.