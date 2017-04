Blumberg Anmeldung für Wandertouren des Schwarzwaldvereins Blumberg

Der Schwarzwaldverein Blumberg bietet wieder attraktive Wanderungen an. Wer sicher dabei sein will, sollte sich vorher anmelden

Blumberg – Der Schwarzwaldverein Blumberg hat für Mai wieder einige Wanderungen geplant. Am Sonntag, 7. Mai ist das Wanderopening Schluchtensteig. Treffpunkt zur vierstündigen Wanderung ist um 9.30 Uhr beim Bahnhof Zollhaus. Unterwegs ist eine Bewirtung mit regionalen Produkten durch den Schwarzwaldhof Blumberg auf der Bielwasenhütte und am Parkplatz Wutachflühe. Der bundesweite Tag des Wanderns ist am Sonntag, 14. Mai. Abfahrt in Blumberg zur Eröffnung und Wanderung auf dem Figurenweg in Neukirch ist um 12.30 Uhr am Stadtbrunnen. Beginn der Wanderung an der Schwarzwaldhalle in Neukirch ist um 14 Uhr.

Eine Wanderung mit naturkundlicher Führung im Orchideenwald Tannbühl in Neuhaus ist am Donnerstag, 18. Mai. Treffpunkt zur etwa eineinhalbstündigen Wanderung mit dem Revierförster der Stadt Schaffhausen ist um 13.50 Uhr an der Bushaltestelle gegenüber dem Stadtbrunnen oder um 14.15 Uhr direkt in Neuhaus. Anmeldungen bis 5. Mai bei Monika Recktenwald, Telefon 07702/47 78 55.

Die Wanderung und Einweihung einer Wandertafel mit Gipfelbuch auf dem Buchbergstutz ist am Samstag, 20. Mai. Treffpunkt ist um 10 Uhr am oberen Parkplatz beim Friedhof Blumberg. Die Wanderung führt auf dem Schluchtensteig zum Aussichtspunkt Buchbergstutz. Dort ist ein kleiner Festakt durch die Stadt Blumberg mit Sektumtrunk und Einweihung der Wandertagel und Gipfelbuch. Die Rückwanderung ist über die Ottilienhöhe.