Blumberg Anmeldung der Blumberger Viertklässler für die weiterführenden Schulen

Die Viertklässler in Blumberg und den Stadtteilen und ihre Eltern müssen sich entscheiden, welche Schule sie künftig besuchen werden

Blumberg (blu) Nachdem die Grundschulempfehlungen an die Eltern der vierten Klassen ausgegeben wurden, finden die Anmeldungen an den weiterführenden Schulen an den amtlich vorgegebenen Terminen zu folgenden Zeiten statt, teilt der Geschäftsführende Blumberger Schulleiter Timo Link mit: