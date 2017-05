Blumberg/Fützen Alt-Katholiken wählen Stefan Hesse zum Pfarrer

Alt-KatholikenStefan Hesse zum Pfarrer gewählt

Die Alt-Katholiken von Kommingen, Fützen und Mundelfingen haben den Seelsorger Stefan Hesse zu ihrem Pfarrer gewählt. In Fützen und in Mundelfingen erhielt Hesse alle der abgegebenen Stimmen, in Kommingen erhielt er 88 von 89 Stimmen bei einer Enthaltung, sagte Pfarrer Guido Palazzari auf Anfrage. Sein Kollege Sebastian Hesse strahlte: "Ich bin glücklich und froh über das eindeutige Wahlergebnis, es macht mir Mut." Am 11. Juni führt Bischof Matthias Ring den Kollegen Hesse um 14 Uhr in Kommingen in sein Amt als Pfarrer ein. Stefan Hesse ist bereits Bistumsjugendseelsorger der Alt-Katholiken in Deutschland, am Wochenende war er mit Bischof Matthias Ring und 42 Jugendlichen auf einem Jugendwochenende im Odenwald.

Pfarrer Guido Palazzari wird sich künftig die Seelsorge in den alt-katholischen Randen- und Wutachtalgemeinden teilen: Er ist für Blumberg, Stühlingen und Schwaningen zuständig, sein Kollege Stefan Hesse wird Kommingen, Fützen und Mundelfingen betreuen.