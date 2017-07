Blumberg Alt-Katholiken trauern um Altbischof Joachim Vobbe  Fünf Jahre Pfarrer in Blumberg

Die Alt-Katholiken der Randen- und Wutachtalgemeinden trauern um Altbischof Joachim Vobbe. Von 1977 bis 1982 war er Pfarrvikar und Pfarrer in Blumberg-Kommingen

Blumberg (blu) Die Alt-Katholiken trauern um ihren Altbischof Vobbe. Er starb am Mittwoch im Alter von 70 Jahren gegen 2.30 Uhr in Königswinter bei Bonn, teilte sein Nachfolger Bischof Matthias Ring den Gemeinden mit. Vobbe war schon lange schwer krank gewesen. "Dank der Pflege seiner Frau Mariette war es ihm möglich, bis zum Schluss in der vertrauten Umgebung in Königswinter zu bleiben", schreibt Bischof Ring. Vobbe wurde 1972 in Köln durch Kardinal Josef Höffner zum Priester geweiht, 1977 wechselte er zu den Alt-Katholiken und war von 1977 bis 1982 als Pfarrvikar und Pfarrer in Kommingen für die Randen- und Wutachtalgemeinden tätig. Von Frühjahr 1995 bis Frühjahr 2010 war er Bischof der Alt-Katholiken in Deutschland. Zeitlebens blieb seine Verbundenheit zu Blumberg auch zu Blumbergs Pfarrer Guido Palazzari, den Vobbe eingestellt hatte. Palazzari hat beeindruckt, "wie er sein Amt als Mensch ausgeführt hat." Das Requiem für ihn wird am Samstag, den 5. August, am frühen Nachmittag in Bonn in der Namen-Jesu-Kirche stattfinden. Nähere Informationen wird das Bistum noch mitteilen.