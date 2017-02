Blumberg Alle Schulen in Blumberg erhalten künftig Schulsozialarbeit

Klares Votum des Blumberger Gemeinderats für Schulsozialarbeit. Der Antrag der Realschule wird befürwortet, der Antrag der Weiherdammschule auf eine eigene Stelle wird abgelehnt

Blumberg – Die Stadt Blumberg wird zum 1. Juli eine dritte Fachkraft für Schulsozialarbeit anstellen. Sie ist mit 85 Prozent (33 Stunden) so bei der Realschule angesiedelt, dass sie während der Schulzeit 39 Stunden pro Woche hat. Die drei Schulsozialarbeiterinnen sollen einen Pool bilden und künftig auch die Weiherdammschule und bei Bedarf die Grundschulen in den Stadtteilen mit betreuen, erklärte Bürgermeister Markus Keller, nachdem der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt war. Nach den guten Erfahrungen bisher mit der Caritas bei der Schulsozialarbeit und der Ganztagsgrundschule soll auch die dritte Kraft über die Caritas angestellt sein, bei jährlichen Kosten von 61 295,31 Euro. Für Juli bis Dezember 2017 muss die Stadt 30 647,66 Euro tragen, da sie die Landesförderung von 14 195 Euro pro Schuljahr erst ab dem neuen Schuljahr beantragen kann.

Der Gemeinderat folgte damit einem Antrag von Realschulleitung. Ein Antrag der Weiherdammschule auf eine eigene Schulsozialarbeit-Stelle mit 25 Prozent wurde abgelehnt. Die Verwaltung sah dazu noch keinen zwingenden Anlass, da die Lehrkräfte der Förderschule pädagogisch anders ausgebildet seien, hatte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz erklärt.

Der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link, Rektor der Weiherdammschule, sah das anders. Sie, die Lehrkräfte, kämen an ihre Grenzen. Er sei an allen Schulen und durch die Frühförderung auch an allen Kindergärten. Es gebe Eltern, "die sind mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert". Zum Teil arbeiteten sie Schicht, die Kinder müssten auf kleinere Geschwister aufpassen, kämen unausgeschlafen, ungewaschen und hungrig in die Schule. In Blumberg gebe es wegen seiner Randlage nicht so viele Unterstützungs-Angebote, die seien mehr in Donaueschingen oder Villingen. Sie in der Weiherdammschule hätten darauf reagiert, kochten an drei Tagen in der Woche Mittagessen und hätten drei Tage Ganztagsangebote, auch über eine Kraft, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leiste, was die Schule berappe.

Doch der Gemeinderat stimmte für den Vorschlag der Verwaltung.

Schulsozialarbeit

Seit 2001 gibt es an der Blumberger Scheffelschule Schulsozialarbeit. Nachdem die Schulsozialarbeiterin Heike Schempp vor rund zwei Jahren im Gemeinderat berichtete, dass sie auch einige Fällen an der Grundschule bearbeite, folgte der Gemeinderat ihrem Ansinnen und richtete auch an der Grundschule Schulsozialarbeit ein. Die seit Sommer 2016 angestellte Luisa Tersigni leitet dort zugleich das Angebot der Ganztagsbetreuung. (blu)