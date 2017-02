Blumberg Alle Bilder: So schön war das diesjährige Blumberg on Ice

Alle Bilder: So schön war das diesjährige „Blumberg on Ice“

Ein traumhaftes Finale legte das diesjährige „Blumberg on Ice“ am Samstag hin. Hier gibt es die Bilder!

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.



Hier gibt es noch einmal alle Bilder zum Durchklicken:

Bei Kaiserwetter zog es noch einmal zahlreiche Besucher und Kufenflitzer auf die Miet-Eisbahn in Blumberg, deren Tage nun gezählt sind.Zu Musik von der CD konnten die Schlittschuhläufer noch einmal ihre Runden ziehen, das Mondscheinfahren am späteren Abend beschloss die diesjährige „Eiszeit“ in Blumberg.