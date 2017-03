Blumberg Albert Schnell hat in Blumberg viel bewirkt

Der frühere Blumberger Stadtrat und Funktionär Albert Schnell wird heute 75. Er ist ein Familienmensch und hält sich noch heute durch Sport fit

Blumberg (stg) Albert Schnell ist ein echter Sohn der Stadt Blumberg und feiert am heutigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag. Auf einundfünfzig Jahre Berufstätigkeit, sowie jahrzehntelanges politisches und soziales Engagement und jahrelange sportliche Aktivitäten kann er zurückschauen und ist zudem noch ein absoluter Familienmensch.

Aufgewachsen ist er hier als drittes von sieben Kindern von Andreas und Agathe Schnell, geborene Hamburger. 1942 geboren, hat er die letzten Kriegs- und die Nachkriegsjahre in Blumberg hautnah erlebt. Schon im Alter von neun Jahren kam er wie viele andere Blumberger Kinder auf einen Schwarzwaldhof in Breitnau und musste dort als Hüterbub seinen eigenen Lebensunterhalt verdienen. Nach einer Lehre beim Blumberger Maler Wiessner folgten Tätigkeiten bei verschiedenen Firmen, darunter Teves, wobei Schnell viel über Maschinenbau und Reparieren lernte. Zwölf Jahre fuhr er Lastwagen, er war im Einsatz, als die Autobahn 81 nach Singen gebaut wurde. Im April 1977 fing er bei der Stadt an, zunächst im Bauhof, später kam er ins Sportzentrum, wurde Platzwart als Nachfolger von Emil Brutsche.

Dazu kam schon sehr frühzeitig ein ausgeprägtes soziales Engagement. Als 14-Jähriger wurde er Leiter der DGB-Jugendgruppe in Blumberg, er ist jahrelanges Mitglied in der SPD, war 15 Jahre im Gemeinderat und hat hier wesentliche Entscheidungen für die Stadt mit getroffen. Jahrzehnte lang war Albert Schnell im DRK-Ortsverein Blumberg aktiv, er arbeitete jahrelang intensiv im Vorstand mit, war bis 2011 Vorsitzender und ist heute Ehrenvorsitzender. Vor langen Jahren initiierte er zusammen mit Annelotte Pfaff-Canisius und Gerlinde Hoffärber nach dem Vorbild der Schweizer Brockenstuben die Blumberger Kleiderkammer und das Möbellager, Einrichtungen des DRK, die mittlerweile in der Eichbergstadt nicht mehr weg zu denken sind und von den unterschiedlichsten Mitbürgern genutzt werden. "Ohne die Mithilfe all der vielen ehrenamtlichen Helfer und den Aktiven vom DRK wäre dieses Angebot, was fest in Blumberg etabliert ist, gar nicht zu stemmen gewesen," betont Albert Schnell im persönlichen Gespräch.

Kraft tankt er in der Familie. 1963 heiratete er seine Frau Waltraud, geborene Wengel, sie haben zwei Kinder und drei Enkel.

In jungen Jahren als Radrennfahrer, Fußballspieler und Trainer von Fußball- und Handball-Jugend aktiv, ist Albert Schnell dem Sport immer noch eng verbunden. "Das Training bei der Alt-Herren-Mannschaft des TuS Blumberg als wöchentlichen sportlichen Ausgleich will ich nicht missen, das ist einfach wichtig", so der agile Fünfundsiebziger. Für die sportliche Betätigung außerhalb der Trainingszeit sorgt Hund Teddy, der ausführliche Spaziergänge fordert. 2015 wurde Albert Schnell mit der Landesmedaille Baden-Württemberg für sein jahrelanges soziales Engagement ausgezeichnet.