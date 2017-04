Blumberg Akkordeonorchester Blumberg begeistert Zuhörer mit Zeitreise

Bei seinem Frühjahrskonzert machte das Akkordeonorchester Blumberg Station in verschiedenen Epochen

„Genießen sie die Zeit mit uns“, forderte Kristina Agostini vom Vorstandsteam des Akkordeonorchesters Blumberg die über 300 Gäste in der entsprechend dekorierten Blumberger Stadthalle bei ihrer Begrüßung auf. Sie bedankte sich ausdrücklich bei Dirigent Kai Armbruster, der das Orchester seit 20 Jahren leite. „Und es gelingt ihm immer noch, die Spieler mit positiver Energie zu erfüllen“, betonte Agostini.

Und genau das kam auch am Samstagabend von der ersten Minute an deutlich sichtbar rüber: Kopfnickend, mit einem Strahlen im Gesicht, nimmt er Kontakt mit seinen Schützlingen auf, um wenig später mit äußerster Konzentration loszulegen. Dabei dirigiert Kai Armbruster nicht nur einfach so, er lebt die Stücke und reißt so die Tastenspieler mit, die mit monumentalen Klängen in ihr Konzert starteten. Die Musik zu dem historischen Filmklassiker Ben Hur vermittelte eindrucksvolle Szenen, wie zum Beispiel das spannende Wagenrennen, hautnah.

Kein anderer prägte die Akkordeonwelt so intensiv wie Fritz Dobler, wobei der in Singen geborene Komponist auf Qualität setzt. Dies kam bei seiner konzertanten „Romanze“ deutlich zum Ausdruck und forderte die Musiker bis zum letzten Ton. Fingerfertigkeit und Taktgefühl war auch beim Stück „Tetraeder“ von Hans-Günther Kölz gefordert. Noch vor der Pause spielte, rüttelte und klopfte sich das Ensemble mit Luisa Rist, Sarah Eckert, Michael Vonnier sowie Regina und Kai Armbruster bei „Shake the Rhythm“ in die Herzen der Zuhörer, und die etwas andere Reise in musikalisch ungeahnte Akkordeonwelten wurde rhythmisch beklatscht.

Nach der Pause durften die Zuhörer die Abenteuer des Jugendorchester in der Villa Timecode hautnah miterleben. Bei der virtuellen Zeitreise durch die Zimmer des verfallenen Gebäudes trafen sie auf Johann Sebastian Bach ebenso wie auf Elvis Presley. Als stürmisch geforderte Zugabe spielte der Nachwuchs das schwungvolle "Dance with somebody".

Mit bekannten Melodien zum mitsingen und mitwippen aus den Musicals Elisabeth und Grease sowie mit "After the Fire", der Erkennungsmelodie von Gottschalks Talshow "Na sowas", unterhielt das Hauptorchester die Gäste im zweiten Teil des Konzerts bestens. Mit lässiger Strandmusik zu "Sway" und den Flinstones als Zugabe endete ein in jeder Beziehung gelungenes Frühjahrskonzert.