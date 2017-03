Blumberg-Achdorf Achdorfer Osterbasar mit vielen Angeboten

Wer etwas für das Fest sucht, ist am Sonntag im Tal im Haus des Gastes richtig

Achdorf (blu/bal) Im Haus des Gastes in Achdorf startet am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr der 17. Achdorfer Osterbasar. Die Initiatoren Bettina und Rolf vom Weinlädele Bäurer haben wieder einen attraktiven Basar auf die Beine gestellt. 23 Teilnehmer bieten im Saal und Café, bei gutem Wetter auch im Freien ein vielfältiges Angebot. Darunter befinden sich Holzarbeiten, Fisch und Schokoladenträumereien, Angebote in Serviettentechnik, Backwaren, Hausmacher Wurst, Ketten, Tücher, Teigwaren, Ostereier, Öl und Produkte aus Heu. Dazu kommen Honig und Hausmacherprodukte aus Aselfingen und die Sozialstation mit Bastelarbeiten.

Breit gefächert ist auch das Angebot an edlen Bränden und Weinen. Das interessante „Insektenhotel“ aus dem Vorjahr wird das Interesse der Gäste wecken. An einem Webstuhl wird das alte Handwerk wieder aufleben. Hannelore Hubertus hat ein Unterhaltungsprogramm für die Kinder zusammengestellt. Dabei spielen ebenfalls Textilien eine Rolle.

Auch eine Klasse der Scheffelschule ist mit von der Partie. Das Personal vom Café des Haus des Gastes bewirtet, die Bläserjugend vom Musikverein Achdorf versorgt die Gäste mit Kaffee und Kuchen.

Die Anbieter des Osterbasars kommen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und den benachbarten Gemeinden. Es werden wieder Besucher aus der Raumschaft Blumberg und darüber hinaus aus der gesamten Region erwartet.