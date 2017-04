Achdorf-Eschach Achdorf: Obertalemer Blindschießer basteln mit Talemer Kindern

Die Obertalemer Blindschießer basteln mit den Kindern im Achdorfer Tal

Voller Freude und Begeisterung haben 17 Kinder aus den Talgemeinden Ostergeschenke für ihre Angehörigen gebastelt. Außerdem haben die Kids unter Anleitung von Karin Keller, die zusammen mit Thomas Beuter die Zunft der Blindschießer leitet, und ihren Kolleginnen Eva Sosinski und Birgit Elf-Hof Ostereier angemalt und kunstvoll an Haselzweigen drapiert. Getroffen hat sich die muntere Schar im Gemeinschaftshaus in Eschach.



Der Eifer der Kinder kannte an diesem Nachmittag keine Grenzen. Sie freuen sich darauf, ihre Werke an Ostern zu präsentieren. "Wir haben derartige Bastelnachmittage bisher immer im Rahmen des Kinderferienprogramms durchgeführt", sagte Karin Keller. Bild: Reiner Baltzer