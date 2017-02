Blumberg Achdorf Frauenfastnacht mit Stars und Sternchen

Bei der Achdorf Frauenfastnacht gab sich Stars und Sternchen die Ehre

Achdorf (stg) Gemessen an dem, was bei der Frauenfasnacht in Achdorf über den roten Teppich flanierte, war die diesjährige Berlinale Provinz. Stars und Sternchen gaben sich die Ehre und feierten ordentlich zusammen. Die unnahbare, aber überaus reizende Mary Poppins zeigte sich in bester Laune und Heino war in Klonformation präsent. Dazu unübersehbar Harald Gööckler in voller Pracht. Gegen die wallenden Haarmähnen der "Super-Flop(Top) -Models" hätte ein Mr. Trump mit seiner billigen Fönwelle nie eine Chance gehabt und Nena und Filmkönigin Elsa passten beim Tanzen und Schunkeln perfekt zusammen.Ein klasse gelungener Abend, ganz in weiblicher Hand.