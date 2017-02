Blumberg AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg: Für Patienten gibt's in der Regel mehr Geld

Infoveranstaltung von AOK und der Sozialstation zu Änderungen bei der Pflegeversicherung.

Karolin Hertfelder, Pflegeexpertin bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, hat bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Kirchlichen Sozialstation Blumberg über die aktuellen Änderungen in der Pflegeversicherung berichtet. „Am 1. Januar ist die größte Reform seit Bestehen der Pflegeversicherung in Kraft getreten“, sagte Hertfelder den rund 20 Zuhörern. Zu den wichtigsten Änderungen gehöre, dass nun ein größerer Personenkreis Anspruch auf Pflegeleistungen hat. „Mit der Pflegereform erhalten auch Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen sowie demenziell erkrankte Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung“, so Hertfelder. Die Pflegebedürftigkeit orientiere sich außerdem nicht mehr daran, wie viel Zeit ein Mensch am Tag an Hilfe benötigt, sondern daran, wie selbstständig der Alltag bewältigt werden kann und wie viel Unterstützung dafür notwendig ist. „Das ist ein grundlegender Wandel, wodurch nun auch etwa soziale Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt werden“, erklärte die AOK-Pflegeexpertin.

Eine weitere große Änderung sei die Abschaffung der bisherigen Pflegestufen. Seit Jahresbeginn gebe es stattdessen fünf Pflegegrade. „Die Überleitung in die neuen Pflegegrade erfolgte automatisch. Dabei wurde gegenüber den bisherigen Pflegestufen niemand schlechter gestellt“, erklärte Hertfelder. Im Gegenteil wurden die finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung in der Regel sogar erhöht. Ein Beispiel der AOK: Bei Vorliegen der Pflegestufe II betrug im Regelfall die Geldleistung bislang 458 Euro monatlich. Seit 1. Januar ist diese Personengruppe in Pflegegrad 3 eingestuft. Die Geldleistung beträgt nun 545 Euro monatlich.

Neue Betreuungsgruppe

Im zweiten Teil des Abends erläuterte der Geschäftsführer der Kirchlichen Sozialstation Blumberg, Markus Leichenauer, wie die Installierung der pflegerischen Hilfe durch einen Pflegedienst aussehen kann. „Ob als Ergänzung der Pflege durch Angehörige oder ob komplette Übernahme der pflegerischen Aufgaben“, so Leichenauer, „die Gestaltung pflegerischer Hilfen sind sehr flexibel möglich“. Das Angebotsspektrum der Kirchlichen Sozialstation reiche von der Grund- und Behandlungspflege über die stundenweise Verhinderungspflege, haushaltliche Hilfen bis hin zur Betreuung zu Hause. „Eine besondere Entlastung erfahren pflegende Angehörige durch die seit Jahresbeginn neu eröffnete Tagespflege im Eichbergstüble.“ Die Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung durch die Kirchliche Sozialstation umfasse neben der eigentlichen Leistungserbringung aber auch beraterische Aufgaben und die Organisation der Hilfe und des Alltags.

Die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg betreut über 12 000 Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Rund 30 AOK-Pflegeexpertinnen und -experten vor Ort beraten die Menschen bei Fragen rund um die Pflegeversicherung.