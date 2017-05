Nordhalden 850 Jahre Nordhalden: Festakt eine Ode auf die Dorfgemeinschaft

Der Festakt zur 850-Jahr-Feier Nordhaldens zog Besucher aus nah und fern in die Dorferlebnisscheune in Blumbergs einzigartigem Stadtteil. Minister Gudio Wolf lobte die starke Dorfgemeinchaft und prophezeite eine lange Zukunft

Nordhalden – Die Dorferlebnisscheune Nordhalden war voll, als am Samstag der Festakt zur 850-Jahr-Feier zelebriert wurde. Gäste aus fern und nah, Abgeordnete, Bürgermeister Markus Keller mit seiner Ehefrau Ruth Keller, Ortsvorsteher Dirk Steuer mit seiner Frau Karin, Stadträte, Ortschaftsräte, Pfarrer Stefan Hesse, Nordhalden, das mit seinem Ortsteil Neuhaus an der Schweizer Grenze liegt, zieht sie alle an. Voller Inbrunst sang der Gesangverein "Eintracht" Nordhalden unter Leitung von Anita Heer im Nordhalder Heimatlied über seine Ortschaft: "Zwischen Schwarzwald/Baar und Hegau/Schweiz, übt sie auf alle großen Reiz".

Warum dies so ist? Wegen der Dorfgemeinschaft. Sie war es, die das frühere Gemeinschaftshaus zur Dorferlebnisscheune umgebaut hat, die es seit 2005 selbst verwaltet und in zehn Jahren 40 000 Euro reinvestiert hat, wie Ortsvorsteher Dirk Steuer stolz berichtete. Ausdrücklich dankte er dem anwesenden früheren Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher für seine damalige Unterstützung für die Dorferlebnisscheune. "Was unser Dorf stark macht, ist der Zusammenhalt." Bürgermeister Markus Keller bekräftigte dies und wies auf das tolle Jubiläum der Randenwölfe im Januar mit dem Nachtumzug. Hondingens Ortsvorsteher habe er zur 1200-Jahr-Feier dieses Jahr quasi die Ortsdurchfahrt geschenkt, sagte Keller schmunzelnd, für Nordhaldens Ortsvorsteher habe er die ersten 15 Zentimeter Glasfaser dabei – spontaner Applaus – von der Schokoladenmanufaktur in Riedböhringen. Keller gratulierte herzlich zum Jubiläum.

Wegen der Dorfgemeinschaft. Sie war es, die das frühere Gemeinschaftshaus zur Dorferlebnisscheune umgebaut hat, die es seit 2005 selbst verwaltet und in zehn Jahren 40 000 Euro reinvestiert hat, wie Ortsvorsteher Dirk Steuer stolz berichtete. Ausdrücklich dankte er dem anwesenden früheren Landtagsabgeordneten Franz Schuhmacher für seine damalige Unterstützung für die Dorferlebnisscheune. "Was unser Dorf stark macht, ist der Zusammenhalt." Bürgermeister Markus Keller bekräftigte dies und wies auf das tolle Jubiläum der Randenwölfe im Januar mit dem Nachtumzug. Hondingens Ortsvorsteher habe er zur 1200-Jahr-Feier dieses Jahr quasi die Ortsdurchfahrt geschenkt, sagte Keller schmunzelnd, für Nordhaldens Ortsvorsteher habe er die ersten 15 Zentimeter Glasfaser dabei – spontaner Applaus – von der Schokoladenmanufaktur in Riedböhringen. Keller gratulierte herzlich zum Jubiläum. Und dann kam Guido Wolf. Der Landtagsabgeordnete (CDU) und Minister für Justiz, Tourismus und Europa gratulierte auch im Namen der Landesregierung. "Es sind vor allem die kleinen Dörfer, die Baden-Württemberg so liebens- und lebenswert machen", sagte Wolf und würdigte das starke Vereinsleben mit einem Skiclub, der mehr Mitglieder (300) habe als das Dorf Einwohner (162). Geschichte bedeute stets Wandel, diesen Wandel greife Autor Dietrich Reimer auch in Nordhaldens Dorfchronik über die letzten 40 Jahre auf. Die Chronik bringe die Verbundenheit der Menschen zu ihrem Dorf, zu ihrer Heimat zum Ausdruck. Im Hinblick auf die derzeitigen Funklöcher in Nordhalden und auf die Schnelllebigkeit sagte Wolf: "Wir brauchen auch mal wieder eine Kultur des Genießens in netzfreien Räumen." Selbstverständlich solle auch Nordhalden den Glasfaseranschluss erhalten, und damit auch den Anschluss an Europa, das Wolf ebenfalls am Herzen lieg. Europa könne nur stark sein, wenn es über ein starkes Fundament in den Städten und Dörfern verfüge.

Der Landtagsabgeordnete (CDU) und Minister für Justiz, Tourismus und Europa gratulierte auch im Namen der Landesregierung. "Es sind vor allem die kleinen Dörfer, die Baden-Württemberg so liebens- und lebenswert machen", sagte Wolf und würdigte das starke Vereinsleben mit einem Skiclub, der mehr Mitglieder (300) habe als das Dorf Einwohner (162). Geschichte bedeute stets Wandel, diesen Wandel greife Autor Dietrich Reimer auch in Nordhaldens Dorfchronik über die letzten 40 Jahre auf. Die Chronik bringe die Verbundenheit der Menschen zu ihrem Dorf, zu ihrer Heimat zum Ausdruck. Im Hinblick auf die derzeitigen Funklöcher in Nordhalden und auf die Schnelllebigkeit sagte Wolf: "Wir brauchen auch mal wieder eine Kultur des Genießens in netzfreien Räumen." Selbstverständlich solle auch Nordhalden den Glasfaseranschluss erhalten, und damit auch den Anschluss an Europa, das Wolf ebenfalls am Herzen lieg. Europa könne nur stark sein, wenn es über ein starkes Fundament in den Städten und Dörfern verfüge. Grußworte: Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (CDU) bekräftigte den Zusammenhalt in den Dörfern. Das zeige, weshalb man hier die Aufgaben und Probleme besser bewältigen könne als anderswo. Die Dorfsanierung aus den 1990er Jahren sei heute noch sichtbar. Der Landtagsabgeordnete Lars Patrick Berg (AFD) erklärte, Nordhalden sei ein schönes Beispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement funktionieren könne. Diese Tradition sollte noch lange weiterbestehen.

Neue Dorfchronik über die letzten Jahrzehnte präsentiert

Bildergalerie unter:

Der Festakt hatte ein lockeres Rahmenprogramm. Dazu gehörte ein Essen, die schöne Umrahmung von Roland Sauter an der Gitarre und mit Gesang, und die Kultfigur Kunigunde (Roland Frieß), die unter anderem eine selbst gebaute Mausefalle erklärte.