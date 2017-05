Blumberg 850 Jahre Nordhalden: Christian Schautzgy freut sich: "Wenige Einwohner können viel bewegen"

Mein Nordhalden: In der Serie des SÜDKURIER zur 850-Jahr-Feier über engagierte Bürger meldet sich heute Christian Schautzgy zu Wort.

Nordhalden/Neuhaus – Aufgewachsen in dem kleinen Weiler Neuhaus direkt an der Grenze zur Schweiz, bezeichnet Christian Schautzgy den Hauptort Nordhalden als seine Heimat. "Das gehört eh zusammen", erklärt er. Ihn verbindet die tolle Vereinsgemeinschaft und der Zusammenhalt der Dorfbewohner mit Nordhalden. Geboren wurde er allerdings im damals noch bestehenden Krankenhaus in Blumenfeld. Nach einem Abstecher mit seiner Frau Nadine Zülke-Schautzgy nach Riedböhringen, der fünf Jahre dauerte, zog er mit seiner Familie 2003 in das Eigenheim nach Nordhalden. Hier schätzt er die herrliche Wohnlage und die sozial eingestellten Menschen im Dorf. "Meine Frau wurde gleich sehr herzlich aufgenommen, und unsere beiden Töchter fühlen sich hier wohl". Die Dorflage bezeichnet Schautzgy als herrlich zum Wohnen. Hier kann man noch so richtig die Ruhe genießen. Besonders freut es ihn, dass man gemeinsam Einiges bewegen kann. Gerne erinnert er sich an herausragende Veranstaltungen wie das Jubiläum der Randenwölfe oder das große Dorffest zur Feier des Ausbaus der Ortsdurchfahrt. "Jedes dieser Erlebnisse sollte man als etwas Besonderes ansehen". Einschneidend für ihn war die Gründung einer Familie und der Hausbau.

Christian Schautzgy engagiert sich sehr für seine Mitmenschen. Seit dieser Legislaturperiode setzt er sich als CDU-Stadrat für das Allgemeinwohl ein. "Die Arbeit für den Gemeinderat nimmt viel Zeit in Anspruch, erweitert aber den Horizont", sagt er. Seit 2009 gehört er dem Ortschaftsrat an und ist stellvertretender Ortsvorsteher. Acht Jahre stand er dem rührigen Ski-Club Nodhalden vor und gab sein Amt erst vor Kurzem ab. Die Skischule liegt ihm aber weiter am Herzen. Er ist aktiv bei den Randenwölfen und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da bleibt nicht viel Zeit für seine Hobbys Radfahren, Wandern und Skifahren übrig. Christian Schautzgy freut sich sehr auf das Dorfjubiläum, an dem er intensiv mitwirkt. "Da war ganz schön viel an Vorarbeit zu leisten."

Das Fest sieht er als tolle Chance, Nordhalden zu repräsentieren. Es erstaune ihn immer wieder, was sich mit einer solch geringen Einwohnerzahl bewirken lasse. Jetzt stehe der Anschluss der Haushalte ans schnelle Internet an. Hier bringt er sein gesamtes Fachwissen als Informationselektroniker ein. "Das Glasfaserkabel ist die Zukunft für Nordhalden". Nur so habe das Dorf die Chance, neue Einwohner zu bekommen. Kein Wunder, dass er sich dafür besonders stark macht.

Zur Person

Christian Schautzgy (42) ist verheiratet mit Nadine Zülke-Schautzgy und hat zwei Töchter im Alter von neun und 15 Jahren. Er arbeitet als stellvertretender Laborleiter bei der Firma Metz Connect mit Fachwissen Gebäudeverkabelung. Er ist Stadtrat in Blumberg und Ortschaftsrat (seit 2009), hier stellvertretender Ortsvorsteher. 20 Jahre ist er im Vorstand des Ski-Clubs Nordhalden, davon acht Jahre Vorsitzender, er ist aktiver Randenwolf und Feuerwehrmann. Seine Hobbys sind Radfahren, Wandern und Skifahren. (gs)