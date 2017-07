Blumberg 700 Jahre Kommingen: Die Dorfgemeinschaft funktioniert

Mein Kommingen: In der SÜDKURIER-Serie zur 700-Jahr-Feier kommen heute Daniela Rösch und Mirjam Sauter von den Landfrauen sowie Norbert Rösch zu Wort von der Feuerwehr zu Wort

Kommingen – Seit rund acht Jahren werden die Landfrauen in Kommingen von einem gleichberechtigten dreiköpfigen Team geleitet. Daniela Rösch, geborene Weiss, stammt aus Uttenhofen und fühlt sich in Kommingen zuhause. Ihr Mann Norbert Rösch ist ein echter Komminger. Seit 17 Jahren ist er im Ortschaftsrat aktiv. Inzwischen ist er stellvertretender Kommandant der Blumberger Feuerwehr. Das Ehepaar hat drei Kinder. Mirjam Sauter, geborene Dietrich, kommt aus Schlatt am Randen, wo sie aktiv Musik macht. Sie ist mit Harald Sauter verheiratet und hat zwei Kinder. Daniela Rösch findet die zentrale Lage ihres Wohnortes und die Aussicht rings um Kommingen unglaublich gut. Die Hilfsbereitschaft untereinander bezeichnet sie als groß.

Ihr Mann Norbert Rösch schätzt die sehr gute Ortsgemeinschaft und das dörfliche Miteinander. So arbeiten Feuerwehr und Landfrauen eng zusammen. "Der Umbau des Gemeinschaftshauses und der Bau des Feuerwehrgerätehauses zeigten, dass alle an einem Strang zogen, um ein so großes Projekt zu bewegen. Alle Komminger Firmen haben sich hier beteiligt". Dem kann Mirjam Sauter nur zustimmen. Auch sie ist von dem dörflichen Zusammenhalt sehr angetan und fühlt sich hier ausgesprochen wohl. Die Landfrauen engagieren sich seit vielen Jahren im Dorf. Sie koordinieren jedes Jahr das Ferienprogramm Hits für Kids", das von den Vereinen in Kommingen und Nordhalden angeboten inzwischen zu einem richtigen Renner wurde.

Seit vielen Jahrzehnten bestehen engste Beziehungen zu Nordhalden, meint Norbert Rösch. Die Kooperation funktioniere sehr gut, ergänzt Mirjam Sauter. Als besonderes Erlebnis ist ihr die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Erinnerung geblieben. "Das Absägen des Blitzgerätes in Kommingen war sehr ulkig. Dadurch wurde das Dorf überregional bekannt", meint sie. Ein besonderes Erlebnis für Norbert Rösch war der Brand des Pferdestalls hinter der Johanneskirche, der durch einen Blitzeinschlag verursacht wurde.

Ob an Fastnacht oder an Festen, die Landfrauen sind aus dem Ort nicht wegzudenken. Sie organisieren einen Altennachmittag, ein Frauenfrühstück und bieten auch Gymnastik für Frauen an. Als Ortschaftsrat ist Norbert Rösch bei allen wichtigen Ereignissen dabei. Unter anderem wirkte er bei der Ausgestaltung des Friedhofeingangs und am Platz rund ums Gemeinschaftshaus mit. "Durch viel Eigenleistung konnten wir optimale Lösungen für die Außenanlage finden". Zusammen mit den Landfrauen wurden Sitzbänke an exponierten Stellen gesetzt.

Alle drei freuen sich auf die Jubiläumsfeier am Samstag, 29. Juli. "Ich bin vor allem auf den Lichtbildvortrag von Matthias Lohberger gespannt", sagt Mirjam Sauter. Daniela Rösch wünscht sich eine Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt durch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrskontrollen. Im öffentlichen Personennahverkehr sieht sie große Lücken. Weiterführende Schulen in Villingen oder in die nahe Stadt Tengen seien kaum oder nicht erreichbar. Mirjam Sauter wünscht sich einen Treffpunkt für die Jugend in der Ortsmitte. Auch einen Spielplatz für kleinere Kinder fände sie gut.

Zur Person

