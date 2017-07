Blumberg 700 Jahre Kommingen: Burkhart der Kuminger verursacht Jubiläum

Kommingen feiert am Wochenende sein 700-jähriges Dorfjubiläum mit einem Festakt und dem Sommerfest des Musikvereins rund um das Gemeinschaftshaus

Kommingen (gs) Burkhart der Kuminger verursachte wegen einer Zeugenaussage im Jahr 1317 die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Komyngen. Der Name soll auf den altendeutschen Männername Kumo oder Chumo zurückgehen. Es ist eine Koseform von Kunimunt, was so viel wie Schüzer der Familie bedeuten soll. Das ist dem 1973 erschienen Buch "Kommingen auf dem Randen" von Gottfried Sauter zu nachzulesen. Später wurde das Haufendorf im Hochtal des Kompromißbaches auch Kummingen, Kumbingen, Kombingen, Kumbingen, Kumingen oder Komingen genannt. Die Einheimischen sagen "Chuminge".

Mit einem Festakt am Samstag, 29. Juli, feiert die Dorfgemeinschaft die erste urkundliche Erwähnung vor 700 Jahren. Der Festakt beginnt um 19 Uhr mit einem Stehempfang im Foyer des Gemeinschaftshauses. Ortsvorsteher Norbert Baumann und der Schirmherr, Bürgermeister Markus Keller, werden die geladenen Gäste begrüßen. Die Festrede hält der Historiker Dr. Andre Gutmann. Einige Gäste werden Grußworte sprechen. Matthias Lohberger zeigt Bilder von früher als stumme Zeugen von rund 100 Jahren Dorfentwicklung ein. Dazu gibt es eine Ausstellung von interessanten Bildern und Dokumenten. Lohberger und Harald Sauter wählten dazu aus über 1000 Bildern, die von Kommingern zur Verfügung gestellt wurden, rund 200 aus. Die musikalische Umrahmung übernimmt ein Ensemble des Musikvereins Kommingen unter Leitung von Richard Sauter. Den Service übernehmen, wie beim Nordhalder Jubiläum, ehrenamtliche Kräfte aus Uttenhofen.

Am Sonntag, 30. Juli, und Montag, 31. Juli, feiert der Musikverein Kommingen rund ums Gemeinschaftshaus sein Sommerfest im Zeichen des Dorfjubiläums. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen, den die Musikvereine aus Gailingen und Bohlingen gestalten. Ab 17 Uhr unterhält das Duo "Du & Ich" die Gäste. Die Mitglieder des MV Kommingen bedienen und bruzzeln leckere Gerichte auf dem Grill. Am Montag beginnt das Handwerkervesper um 17.30 Uhr. Es wird von den Musikvereinen aus Weiterdingen und Immendingen mit populärer Blasmusik begleitet.