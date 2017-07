Blumberg 20 000 Badegast im Blumberger Panoramabad

Im Blumberger Panoramabad wurde am Dienstag der 20 000. Badegast geehrt: Bianka Schmid aus Fützen

Blumberg (bal) Bianka Schmid aus Fützen kam gestern als 20 000. Besucherin in das Panoramabad Blumberger. Bei sich hatten sie ihre Kinder Alisa und Jonas. Schwimmmeister Bernd Frank überreichte ihr eine Saisonkarte für das nächste Jahr. Die Geehrte geht hin und wieder mit ihren Kindern ins Freibad, alle fühlen sich dort immer wohl. Im nächsten Jahr will Bianca Schmid, ein Mitglied der Fützener "Eggäsli", vermehrt das Bad aufsuchen. In diesem Jahr sei diese Ehrung bereits zwei Wochen früher als voriges Jahr, sagte Kassiererin Ute Schwarz. Der beste Tagesbesuch in dieser Saison waren 1250 Besucher am 12. Juli, erklärte die Kassiererin.