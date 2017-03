Blumberg-Achdorf 17. Osterbasar in Achdorf

Vor 17. Jahren ging in Achdorf der erste Osterbasar im Haus des Gastes über die Bühne. Bettina und Rolf Bäurer sind die Initiatoren

Achdorf (bal) Die Vorbereitungen für den Osterbasar im Haus des Gastes (HdG) in Achdorf sind nahezu abgeschlossen. Am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr, öffnet die gastliche Stätte ihre Pforten. Inzwischen haben sich 23 Teilnehmer für das großartige Ereignis angemeldet, war von Organisator Rolf Bäurer gestern zu hören. Die Anbieter werden ihre Stände im Saal und Café, aber auch, wenn die Witterung es zulässt, im Freien aufstellen. Viele Anbieter aus den Vorjahren sind dabei. Darunter befinden sich Holzarbeiten, Fisch und Schokoladenangebote von Richard Längler beziehungsweise Max Kreutter. Gerlinde Nemsch ist mit ihrer Serviettentechnik wieder dabei, so auch das Hoflädele Zehle mit Backwaren und Hausmacher Wurst, Sandra Hugenschmid mit Ketten und Tüchern, Bettina Kaiser mit Teigwaren, Ostereier und Öl, und Corina Kehle mit Produkten aus Heu.

Rosi und Angelika Mess sind mit Honig und Hausmacherprodukten vertreten, Josef Burger und die Sozialstation mit Bastelarbeiten. Die Brennerei Zipperer bietet edle Weinbrände zum Verkosten an. Die Weindegustation beim Stand des Weinlädeles Bäurer wird wie immer den Besuchern gelegen kommen. Das interessante "Insektenhotel" aus dem Vorjahr wird das Interesse der Gäste wecken. An einem Webstuhl wird das alte Handwerk wieder aufleben. Eine Reise in die Vergangenheit ist mit diesem Objekt angesagt. Hannelore Hubertus hat ein Unterhaltungsprogramm für die Kinder zusammengestellt. Dabei spielen ebenfalls Textilien eine Rolle. Auch eine Klasse der Scheffelschule ist mit von der Partie. Das Personal vom Café des HdG übernimmt die Bewirtung. Ein Mittagessen werde gereicht und Vesper, sagte Rolf Bäurer. Auch die Bläserjugend vom Musikverein Achdorf bringt sich ein. Die jungen Musikusse versorgen die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Die Anbieter des Osterbasars kommen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und den benachbarten Gemeinden. Es werden wieder Besucher aus der Raumschaft Blumberg und darüber hinaus aus der gesamten Region erwartet. Anmeldungen für die Teilnahme am Basar sind noch möglich unter Telefon 07702/743.