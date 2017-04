Hondingen 1200 Jahre Hondingen: Erwin Teufel brilliert bei Festakt

Beim Festakt zur 1200-Jahr-Feier Hondingens am Samstag brillierte der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel bei seiner Festrede.

Als liebenswerter und attraktiver Ort mit einer guten Dorfgemeinschaft präsentierte sich Hondingen am Samstag. Beim Festakt zu seiner 1200-Jahr-Feier im Gemeinschaftshaus war fast ganz Hondingen auf den Beinen, die Gemeinschaft und das freundschaftliche Miteinander auch über die Ortsgrenzen hinaus zogen sich wie ein roter Faden durch den Festabend, den der SÜDKURIER wie das gesamte Jubiläum als Medienpartner begleitet.



Die altitalienische Hymne "Caro mio ben" ("Mein lieber Schatz"), die der Hondinger Altbau-Besitzer und Opernsänger Claus Gerstmann vortrug, war ein würdiger Auftakt. Ortsvorsteher Horst Fürderer sagte, für ihn sei es eine große Ehre, die zahlreichen Gäste begrüßen zu dürfen. 1200 Jahre Geschichte bedeuteten für den Ort 30 bis 35 Generationen. Er trug ein von Werner Bogenschütz zu diesem Jubiläum auf Hondingen verfasstes Gedicht vor. Bürgermeister Markus Keller betonte, Hondingen habe 1200 Jahre Geschichte erlebt und gestaltet. Er dankte der Dorfgemeinschaft und dem Ortschaftsrat.



Ein Höhepunkt war die Festrede von Erwin Teufel. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident machte deutlich, dass die Chance kleinerer Orte wie Hondingen in der Gemeinschaft und im Gemeinschaftssinn liege. Dass Hondingen attraktiv sei, zeige sich auch beim Musikverein Hondingen, der den Abend mit umrahmte, bei dem, so Teufel, viele junge Hondinger mitspielten. Teufel ging auf die Geschichte des Ortes ein und würdigte auch die Leistungen der früheren Generationen, die es schwerer gehabt hätten als die Generationen heute. So seien im 18. Jahrhundert mehr als 100 Bürger nach Ungarn und dann nach Rumänien ausgewandert. Die Einwohner seien Leibeigene des Hauses Fürstenbergs gewesen, wer auswandern wollte, habe zuerst eine Ablösesumme bezahlen müssen. Erwin Teufel kommentierte dies so: "Die pure Not hat sie hinausgetrieben."



Zur heutigen Situation sagte Teufel, es sei wichtig, Arbeitsplätze im Ländlichen Raum zu schaffen. Teufel ging auch auf die Kriege ein. Seit dem Ewigen Frieden 1548, der den Dreißigjährigen Krieg beendet habe, habe Europa 48 Kriege erlebt. Leidenschaftlich plädierte Teufel für Europa. In der Schweiz habe der britische Politiker Winston Churchill 1946 die erste Rede für Europa gehalten. 1948 entstand die Montanunion, die Gemeinschaft von Kohle und Stahl, eine Idee des Franzosen Robert Schumann mit sechs Staaten, zehn Jahre später die Europäische Gemeinschaft. "Wir brauchen die Vereinigten Staaten von Europa", betonte Teufel, als Voraussetzung für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und die Wahrung der Menschenrechte. Dies hänge aber nicht allein von den Menschen ab sondern auch von Gottes Segen.



Die Abgeordneten Thorsten Frei und Guido Wolf, Letzterer auch Landesminister für Justiz, Europa und Tourismus, machten ihre Verbundenheit mit Hondingen deutlich, Landrat Sven Hinterseh ging gleich auf mehrere geschichtlich bedeutsame Daten Hondingens ein, darunter die Eingemeindung Hondingens nach Blumberg auf den Tag genau vor 45 Jahren am 1. April 1972.



Ortsvorsteher Horst Fürderer dankte abschließend allen Beteiligten und der Landjugend und der Trachtengruppe für die Bewirtung. Beim geselligen Zusammensein schauten sich viele die Stellwände mit historischen Fotos an.



Das weitere Programm

Am 21. April berichtet der Hans Joachim Blech über das Hondinger Naturschutzgebiet Zisiberg, am 29. April bietet er dort eine Führung an. Am 4. Juni ist ein Gottesdienst mit einem Geschichtsvortrag von Dr. Peter Erhart vom Stiftsarchiv des Klosters St. Gallen sowie der anschließenden Eröffnung der Geschichtsausstellung im Hondinger Pfarrhaus. Am Samstag, 24. Juni, startet ein zweitägiges Dorffest mit Übergabe der sanierten Ortsdurchfahrt und des sanierten Rathausplatzes.