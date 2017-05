Hondingen 1200 Jahre Hondingen: Die Dorfgeschichte wird lebendig

Arbeitskreis in Hondingen bereitet Geschichts-Ausstellung zur 1200-Jahr-Feier vor. Die Eröffnung ist am Pfingstsonntag um 14 Uhr im Hondinger Pfarrhaus

Hondingen – Pfarrhaus Hondingen, ein Abend an einem Wochentag. Werner Bogenschütz drückt die Start-Taste eines Kassettenrekorders, und sogleich ertönt das bekannte Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit". Hell und klar tönen die Stimmen, es klingt, als sei die Aufnahme erst jetzt entstanden. Dabei ist das Lied des Hondinger Schulchors in den 1950er Jahren entstanden, als Gesang noch Pflichtfach im Unterricht war.

Die Kassette mit dem Lied, das der damalige Dorflehrer Adolf de Biasi mit einem selbst gebauten Tonband aufgenommen hatte, gehört zu den Fundstücken, die die 1200-jährige Geschichte Hondingens lebendig machen und ab Pfingstsonntag, 4. Juni, in einer Ausstellung anlässlich des Dorfjubiläums zu sehen sind. Seit Frühjahr 2016 bereitet der Arbeitskreis Geschichte die Ausstellung vor. Werner Bogenschütz, Dietmar Engesser, Ralf Gehringer, Albert Keller, Herbert Rothermund und Karin Schwenk. Koordinator ist Ortschaftsrat Ralf Gehringer, als Motor sieht Ortsvorsteher Horst Fürderer den früheren Studiendirektor Werner Bogenschütz, dazu kommt Pfarrgemeinderätin Karin Schwenk als Bindeglied zur Kirche, die das Pfarrhaus zur Verfügung stellt.

das der damalige Dorflehrer Adolf de Biasi mit einem selbst gebauten Tonband aufgenommen hatte, gehört zu den Fundstücken, die die 1200-jährige Geschichte Hondingens lebendig machen und ab Pfingstsonntag, 4. Juni, in einer Ausstellung anlässlich des Dorfjubiläums zu sehen sind. Seit Frühjahr 2016 bereitet der Arbeitskreis Geschichte die Ausstellung vor. Werner Bogenschütz, Dietmar Engesser, Ralf Gehringer, Albert Keller, Herbert Rothermund und Karin Schwenk. Koordinator ist Ortschaftsrat Ralf Gehringer, als Motor sieht Ortsvorsteher Horst Fürderer den früheren Studiendirektor Werner Bogenschütz, dazu kommt Pfarrgemeinderätin Karin Schwenk als Bindeglied zur Kirche, die das Pfarrhaus zur Verfügung stellt. Die ersten Überlegungen gingen darum, "was und wo wollen wir ausstellen, und wie groß", schildert die Gruppe im persönlichen Gespräch mit dem SÜDKURIER, der das Jubiläum als Medienpartner begleitet. Das Rathaus, das war der erste Gedanke für die Ausstellung, habe sich angesichts der erwarteten Materialfülle als zu klein herausgestellt. Von Pfarrgemeinderätin Karin Schwenk kam der Impuls mit dem Pfarrhaus, das jetzt ganz frei ist und zudem die Möglichkeit bot, über längere Zeit etwas auszustellen, was alle als sinnvoll empfanden. "Für einen Tag wäre der Aufwand zu groß gewesen", sagt Albert Keller. Pfarrer Karlheinz Brandl habe die Idee gleich unterstützt, wofür alle dankbar sind. Werner Bogenschütz fasst die Entwicklung so zusammen: "Wir machen ein Museum". Zumindest bis Oktober hätten sie die Zusage, da die Kirche für das historische Pfarrhaus zuerst ein Raumkonzept erstellen wolle.

gingen darum, "was und wo wollen wir ausstellen, und wie groß", schildert die Gruppe im persönlichen Gespräch mit dem SÜDKURIER, der das Jubiläum als Medienpartner begleitet. Das Rathaus, das war der erste Gedanke für die Ausstellung, habe sich angesichts der erwarteten Materialfülle als zu klein herausgestellt. Von Pfarrgemeinderätin Karin Schwenk kam der Impuls mit dem Pfarrhaus, das jetzt ganz frei ist und zudem die Möglichkeit bot, über längere Zeit etwas auszustellen, was alle als sinnvoll empfanden. "Für einen Tag wäre der Aufwand zu groß gewesen", sagt Albert Keller. Pfarrer Karlheinz Brandl habe die Idee gleich unterstützt, wofür alle dankbar sind. Werner Bogenschütz fasst die Entwicklung so zusammen: "Wir machen ein Museum". Zumindest bis Oktober hätten sie die Zusage, da die Kirche für das historische Pfarrhaus zuerst ein Raumkonzept erstellen wolle. Die zweite Phase hieß "Material sammeln". Zuerst innerhalb des Arbeitskreises, dann durch Aufrufe in der Zeitung, im Amtsblatt sowie durch einen Ortsaushang. Die Aufrufe trugen reichlich Frucht. Parallel zur Materialsuche waren die Aktiven des Arbeitskreises in vielen Archiven, darunter das Hondinger Archiv, das Kreisarchiv, das FF-Archiv in Donaueschingen, das Seelsorgearchiv in Blumberg, im Ordinariat in Freiburg, im Heimatmuseum Engen. Hilfreich dabei sei die Unterstützung durch den Blumberger Geschichtsverein, von dessen Vorstandsmitglied Karl-Heinz Trüby erhielten sie Schulbänke und Glaswände.

hieß "Material sammeln". Zuerst innerhalb des Arbeitskreises, dann durch Aufrufe in der Zeitung, im Amtsblatt sowie durch einen Ortsaushang. Die Aufrufe trugen reichlich Frucht. Parallel zur Materialsuche waren die Aktiven des Arbeitskreises in vielen Archiven, darunter das Hondinger Archiv, das Kreisarchiv, das FF-Archiv in Donaueschingen, das Seelsorgearchiv in Blumberg, im Ordinariat in Freiburg, im Heimatmuseum Engen. Hilfreich dabei sei die Unterstützung durch den Blumberger Geschichtsverein, von dessen Vorstandsmitglied Karl-Heinz Trüby erhielten sie Schulbänke und Glaswände. In der dritten Phase sichtete der Arbeitskreis das Material, das die Mitglieder als harmonischen Zusammenfluss von politischer Gemeinde und der Kirchengemeinde empfinden. Zu Bildern und Berichten kam noch weiteres Material, schon jetzt ist klar, es wird eine interessante Ausstellung.

sichtete der Arbeitskreis das Material, das die Mitglieder als harmonischen Zusammenfluss von politischer Gemeinde und der Kirchengemeinde empfinden. Zu Bildern und Berichten kam noch weiteres Material, schon jetzt ist klar, es wird eine interessante Ausstellung. In der vierten Phase wurde das Pfarrhaus gerichtet, die Decken und Wände wurden gestrichen. In der fünften Phase wurden und werden die Räume eingerichtet, Thema für Thema. So gibt es einmal die Gesamtgeschichte; die Darstellung der christlichen Kulturgeschichte; dann das 20. Jahrhundert; Schule und Kindergarten; häusliches Leben; ein Medienraum mit einer Fotobildschau. In zwei Räumen können sich die Vereine präsentieren. Geplant sind kleine Sondervorführungen, wo unter anderem Schmalspurfilme gezeigt werden, und Lesungen als Begleitveranstaltungen. Was motiviert die Mitglieder, sich im Arbeitskreis zu engagieren? Der SÜDKURIER fragte sie dazu.

wurde das Pfarrhaus gerichtet, die Decken und Wände wurden gestrichen. In der fünften Phase wurden und werden die Räume eingerichtet, Thema für Thema. So gibt es einmal die Gesamtgeschichte; die Darstellung der christlichen Kulturgeschichte; dann das 20. Jahrhundert; Schule und Kindergarten; häusliches Leben; ein Medienraum mit einer Fotobildschau. In zwei Räumen können sich die Vereine präsentieren. Geplant sind kleine Sondervorführungen, wo unter anderem Schmalspurfilme gezeigt werden, und Lesungen als Begleitveranstaltungen. Was motiviert die Mitglieder, sich im Arbeitskreis zu engagieren? Der SÜDKURIER fragte sie dazu. Karin Schwenk: "Es ist einfach spannend, alles zu sehen, wie es früher war, von der Kirche bis zum Kindergarten und der Schule. Ich habe meine Wurzeln in Hondingen, beide Großmütter stammten aus dem Ort."

"Es ist einfach spannend, alles zu sehen, wie es früher war, von der Kirche bis zum Kindergarten und der Schule. Ich habe meine Wurzeln in Hondingen, beide Großmütter stammten aus dem Ort." Herbert Rothermund: "Für mich gab es sehr viel Neues: neue Zusammenhänge, zu sehen, wie die Vorfahren gelebt haben, da fängt man an, in der eigenen Geschichte nachzuforschen."

"Für mich gab es sehr viel Neues: neue Zusammenhänge, zu sehen, wie die Vorfahren gelebt haben, da fängt man an, in der eigenen Geschichte nachzuforschen." Albert Keller: "Mich fasziniert, was wir alles aufgetrieben haben, an Dokumenten und Bildern, jedes Schriftstück hat eine eigene Schrift, mich beeindruckt die fein säuberliche Schrift in den Akten und die Exaktheit des Schriftbildes, das ist wie ein Druck."

"Mich fasziniert, was wir alles aufgetrieben haben, an Dokumenten und Bildern, jedes Schriftstück hat eine eigene Schrift, mich beeindruckt die fein säuberliche Schrift in den Akten und die Exaktheit des Schriftbildes, das ist wie ein Druck." Ralf Gehringer: "Wir wollen etwas zeigen von Hondingen und nicht nur ein Fest machen. Durch die Idee mit dem Ortsvorsteher, eine Bildersammlung zu erstellen, entwickelte sich eine Dynamik. Ich sehe für mich und die nächsten Generationen die Aufgabe, Geschichtsmaterial zu sichern, damit die Leute interessiert werden und die Sache unterstützen."

"Wir wollen etwas zeigen von Hondingen und nicht nur ein Fest machen. Durch die Idee mit dem Ortsvorsteher, eine Bildersammlung zu erstellen, entwickelte sich eine Dynamik. Ich sehe für mich und die nächsten Generationen die Aufgabe, Geschichtsmaterial zu sichern, damit die Leute interessiert werden und die Sache unterstützen." Dietmar Engesser: "Mich reizt die Geschichte im Allgemeinen. Es ist faszinierend, was hier an Informationen über Hondingen zusammengekommen ist, ganz besonders die Originaldokumente von Pfarrer Adolf Bernhard.

"Mich reizt die Geschichte im Allgemeinen. Es ist faszinierend, was hier an Informationen über Hondingen zusammengekommen ist, ganz besonders die Originaldokumente von Pfarrer Adolf Bernhard. Werner Bogenschütz: Der Lehrer und frühere Studienrektor stammt aus einem der ältesten Gasthäuser Deutschlands, dem Hondinger Gasthaus Adler. "Ich kenne durch meine beruflichen Stationen die ganze Region. Damit wuchs das Geschichtsinteresse für den heimatlichen Raum. Als mein Neffe Benjamin Bogenschütz mich von dem Plan mit der Ausstellung informiert hat, war ich dabei. Mich motiviert auch das Bewusstsein, dass wir in einem radikalen epochalen Umbruch sind."

Die Ausstellung hat viele Unterstützer

Die Ausstellung wird am Pfingstsonntag, 4. Juni, um 14 Uhr im Pfarrhaus Hondingen eröffnet. Am Ende des Gottesdienstes hält Dr. Peter Erhart vom Stiftsarchiv des Klosters St. Gallen einen Geschichtsvortrag. Das Stiftsarchiv besitzt die Urkunde mit Erstnennung Hondingens am 4. Juni 817.

Am Anfang stand eine kleine Ausstellung, am Ende fast ein Museum, ein Heimatmuseum, das – schon von der Größenordnung her – in der Umgebung einmalig sein dürfte, so Werner Bogenschütz, einer der Motoren. Er spricht von einer großartigen Leistung der gesamten Dorfgemeinschaft.