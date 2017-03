Bad Dürrheim Zwei Wohnhäuser entstehen in der Huberstraße

Zwei Wohnhäuser entstehen in der Huberstraße

Café mit Gästezimmern ist Wohnungen gewichen. Eine Fußbodenheizung kühlt im Sommer

Es gibt wohl keinen Bad Dürrheimer, der in den vergangenen Monaten nicht an der Baustelle vorbeigekommen ist: Anfang vergangenen Jahres haben die Arbeiten in der Huberstraße 1 begonnen. Nun steht die Verwandlung vom ehemaligen Café Müller in zwei Wohnhäuser kurz vor dem Abschluss. Heute feiert Architekt Michael Rebholz mit den Wohnungseigentümern und Handwerkern Richtfest.

Die Baustelle bezeugt auch ein Stück Bad Dürrheimer Zeitgeschichte: Anfang der 1960er Jahre wurde das Café mit Konditorei in der Huberstraße eröffnet, 1984 kam der Anbau mit Gästezimmern dazu. Letztere bleiben bestehen und sind nach wie vor im Besitz der einstigen Café-Inhaberfamilie Müller. Anstelle des früheren Cafés, auf dem einstmals touristisch genutzten Areal, stehen nun Wohnhäuser. Ein Wandel, der sich in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichen Arealen in der Stadt vollzogen hat und regelmäßig für Diskussionen sorgt. Der Bauantrag von Architekt Michael Rebholz wurde Anfang 2016 genehmigt – da stand das Gebäude bereits seit knapp acht Jahren leer.

Zwei Gebäude – eins mit zwei Geschossen, das andere mit drei – mit insgesamt zwölf Wohnungen und Tiefgarage sind zwischenzeitlich dort entstanden. Auf jedem der Gebäude befindet sich zudem ein Staffeldachgeschoss, ein sogenanntes Penthaus, das auf knapp 75 Prozent der Geschossfläche steht. Der Clou: Die Gebäude verfügen über Wärmepumpen, die die Räume im Sommer über die Fußbodenheizung kühlen. „Das ist das erste Mal, dass wir ein solches System ausprobieren“, sagt Rebholz. In einem geschlossenen Schlafzimmer sei es auf diese Weise möglich, bei hohen Außentemperaturen für Abkühlung zu sorgen.

„Wir haben versucht, die Wohnungen sehr flexibel zu halten“, sagt der Architekt. Sie verfügen über zweieinhalb bis viereinhalb Zimmer, sind alle barrierefrei. Auch in der Tiefgarage verfolgte der Architekt ein besonderes Konzept. „Die Diskussion bei uns ist ja immer riesig, was die Menge der Stellplätze anbelangt“, sagt Rebholz. Unter den 17 Stellplätzen sind drei daher tiefer, als sie der Norm entsprechen, beinhalten einen sogenannten „gefangenen Stellplatz“. So passe ein Klein- und ein Mittelklassewagen auf einen Platz. „Das ist eine sehr günstige Möglichkeit, zwei Stellplätze zu bekommen.“

Längst steht nun also der Rohbau der beiden Wohngebäude, Zeit also, das Richtfest zu feiern. Neben den Handwerkern und den Nachbarn sind auch die Eigentümer der Wohnungen zu dem Fest geladen. „So können sich alle kennenlernen“, sagt Michael Rebholz. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wer in den beiden Häusern wohnt, bekommen die Eigentümer des Hauses auch eine Broschüre geschenkt. „In der haben die Eigentümer jeweils ein paar Zeilen über sich geschrieben“, verrät der Architekt. Im dritten Quartal dieses Jahres sollen die ersten Bewohner die Wohnungen beziehen können. Und versehen das Areal dann mit einer neuen, ihrer eigenen Geschichte.



Richtfest