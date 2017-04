Bad Dürrheim Zwei Musikvereine ziehen beim Frühjahrskonzert alle Register

Zum abwechslungsreichen Programm gehörte eine echte Überraschung: Gemeinderreferentin Ana Gerhardt glänzte als Gesangssolistin.

Im "Kleinen Konzertsaal" chauffierte der Musikverein Oberbaldingen seine Zuhörer beim Frühjahrskonzert mit einem reichlich bestückten Programm in die Ostertage. "Jetzt noch zu klein", konstatierte Peter Kleinhans zur Begrüßung, "2018 kriegen wir irgendwie hin und 2019 schauen wir mal wie es aussieht." So sprach der Sprecher der dreiköpfigen Musikvereinsvorstandschaft die auf die Verwirklichung der neuen Räume gerichteten Hoffnungen aus. Kurzfristig konnte der Musikverein Sunthausen als Konzertpartner gewonnen werden. Eine gute Wahl. So sahen es auch die Sunthausener, die sich bestens gelaunt präsentierten und es absolut begrüßten, in der Nachbargemeinde aufzuspielen. Die Turn- und Festhalle der Oberbaldinger war übrigens voll und schon vor Konzertbeginn genossen alle gemeinsam die lockere Atmosphäre in der Aula. Später sollten die Oberbaldinger ein besonderes Schmankerl der Unterhaltung einstreuen. Und wenn es einen roten Faden im Programm gab, dann den der guten Unterhaltung.

Die Sunthausener eröffneten das Konzert und geizten nicht mit den Facetten der Blasmusik. Übrigens suchen die rund 42 Musiker einen neuen Dirigenten. Nach einem mit Kakteen gespickten Ausflug durch die Weiten des Wilden Westens, Walzer mal ganz anders, einem Flashback der 80er und reichlich mehr, huldigten im zweiten Teil des Abends die Oberbaldinger erst einmal dem frühen Schriftsteller erotischer Literatur – Boccacio. Durch alle Register zog sich der Classical Canon und nicht eine Sekunde war die im Vergleich zu den Sunthausenern zahlenmäßig geringe Besetzung des Oberbaldinger Orchesters spürbar.

Interimsdirigent Jürgen Schwarz kitzelte alles aus den Musikern heraus, die sich ihrerseits nicht lange bitten ließen. So war die Harmonie deutlich hörbar.

Mit dem Musikstück "Ich gehör nur mir" aus dem Musical Sissi, mit Ana Gerhardt als Gesangssolistin, streute der Musikverein Oberbaldingen eine Neuheit ein. "Wir haben gesagt, dass wir das Stück spielen würden, wenn wir jemand hätten, der dazu singt", erklärt Jürgen Schwarz. So im Gespräch mit Roland Manger sei diesem dann die Idee gekommen, einmal bei der Gemeindereferentin Ana Gerhardt anzuklopfen. Diese singt nämlich. Sie ist Sopranistin und begann – relativ spät – ihre gesangliche Ausbildung. "An der Kölner Musikakademie", erklärt sie. Und sie bilde ihre Stimme kontinuierlich weiter. So nehme sie derzeit noch Gesangunterricht an der Musikhochschule Trossingen, lässt Ana Gerhardt wissen. "Ganz nach dem Motto von Maria Callas – die Stimme ist ein wildes Tier und will gezähmt sein." Ihr Ding sei der Sologesang, das Italienische liege ihr sehr, sie interessiere sich für Klassik, antike Musik und auch Ausflüge in die Welt der Musicals.

Natürlich fehlen bei solch einem Konzert auch die Ehrungen nicht. Von Juniorabzeichen bis hin zur Goldenen Ehrennadel durch den Blasmusikverband zeugten diese vom aktiven Vereinsleben. Das vereinsintern abgenommene Juniorabzeichen erhielten Lena Kleinhans, Simon Koch und Ruben Kleinhans. Diese Drei visieren auch schon das Bronzene Jungmusikerleistungsabzeichen an. "Ein Verein ist nichts ohne passive, also fördernde Mitglieder", honorierte Peter Kleinhans die 25- und 30-jährige Mitgliedschaft von Susanne Tapal und Karin Schmid. Mit der goldenen Ehrennadel würdigte Thomas Zepf vom Blasmusikverband das 40-jährige Engagement von Kuno Schneckenburger.I