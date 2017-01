Zwei Männer bei Unfall verletzt

Bad Dürrheim (bim) Bei einem Unfall auf der Autobahn 864 in Höhe des Autobahndreiecks Bad Dürrheim sind am Freitagmorgen zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte kam der 22-Jährige Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern, als er von der Autobahn 81 auf die Autobahn 864 auffahren wollte. Dann kam er rechts von der Fahrbahn ab. Der 22-Jährige und sein 44-jähriger Mitfahrer wurden in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Grund für den Unfall war eine an die Straßenverhältnisse und an die Kurve nicht angepasste Geschwindigkeit, heißt es seitens der Beamten. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.