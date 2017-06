Bad Dürrheim Zukunft der Ortsgruppe ungewiss: Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt gibt sein Amt ab

Harald Ginzel gibt seinen AWO-Vorsitz ab. Doch was wird nun mit der Ortsgruppe?

Bad Dürrheim – Der Ortsgruppenvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Harald Ginzel nimmt seinen Hut. Er gibt heute seinen Posten ab, alles ist vorbereitet, die Akten zwischenzeitlich an den Kreisgeschäftsführer übergeben, der sich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung um alles kümmern wird. Gesundheitliche Gründe haben Ginzel zu diesem Schritt bewogen. Ein Schritt, der ihm sehr schwer fällt, da er sich mit Leib und Seele für dieses Ehrenamt eingesetzt hat. Im Moment ist offen, wie es mit dem Ortsverein weitergeht.

1970 kam Harald Ginzel mit seiner Frau nach Bad Dürrheim und führte bis zur Pensionierung die Kurpension. Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Arbeiterwohlfahrt fand er dann eine neue Aufgabe. Seit dem 14. Dezember 1996 ist er Vorsitzender der AWO. "In diesen 21 Jahren ist viel passiert", sagt Ginzel. Die Arbeiterwohlfahrt Bad Dürrheim hat immer viel Positives bewirkt. Sie ist die einzige Gruppe im Kreis, die sich noch aus Wohlfahrtsmarken und natürlich aus Spenden finanziert. Unermüdlich schrieb Harald Ginzel also jedes Jahr seine Briefe, um die Marken zu verkaufen. "Irgendwo muss das Geld ja herkommen, das wir weitergegeben haben", sagt er. Besonders froh ist er über einen Spender, der seit acht Jahren regelmäßig zum Jahresende einen größeren Spendenbetrag überreicht hat. Auch bei Kutmühle und Kaufland möchte er sich für Christstollen- und Kaffee-Spenden bedanken. Diesen Dank öffentlich auszudrücken, ist ihm ein besonderes Anliegen, sagt er.

Die Arbeiterwohlfahrt Bad Dürrheim hat sich in vielerlei Weise engagiert. Liebstes Kind war immer schon die Katharinenhöhe. Pro Jahr wurde die Einrichtung mit 1000 bis 1500 Euro unterstützt. Seit einigen Jahren unterstützt die AWO bedürftige Familien mit der Einschulhilfe. Dabei bekommen Bedürftige Gutscheine für Schulutensilien. "Es ist alles anonym, damit sich niemand schämen braucht", sagt Ginzel. 14 Kindern konnte dieses Jahr so wieder geholfen werden. Einzelfallhilfen wurden drei Personen gewährt. "Wir haben mit unserer Hilfe immer unbürokratisch den kurzen Dienstweg beschritten", sagt er. Im Rahmen der Landessammlung wurden jährlich 4000 Briefe verteilt. Schade findet Harald Ginzel, dass sich der immer schon bestehende Wunsch nach einem AWO-Stüble nicht verwirklicht hat. Seine stille Hoffnung war, dass das Festgeld, das nächstes Jahr frei wird, dafür verwendet werden könnte. Jetzt hofft er, dass der Verein in Bad Dürrheim überhaupt erhalten bleibt, denn die Nachfolge ist gänzlich ungeklärt. Ebenso der Eingang der Geldmittel, wenn nach ihm niemand mehr Wohlfahrtsmarken verkaufen würde. Viele Gespräche habe er geführt, alle hätten abgelehnt. Auch die zweite Vorsitzende, Sigrid Bausch, wird bei der Jahreshauptversammlung im Februar 2018 ihren Posten abgeben. Die Zukunft der Arbeiterwohlfahrt Bad Dürrheim steht also in den Sternen.

Die AWO Bad Dürrheim

Die Arbeiterwohlfahrt Bad Dürrheim wurde 1969 gegründet. Seinerzeit hatte sie 65 Mitglieder, heute sind es 49 Mitglieder. Vorsitzende waren Rudolf Frank, Berthold Grießhaber und Joachim Ludwig