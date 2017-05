Bad Dürrheim Zeitweise Tempo 30 am Sunthauser Kindergarten

Zeitweise Tempo 30 am Sunthauser Kindergarten

Der Ortschaftsrat stimmt einer temporären Geschwindigkeitsbegrenzung zu.

Sunthausen (bom) Der Ortschaftsrat Sunthausen votierte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für eine Temporeduzierung entlang der Tuninger Straße im Bereich des Kindergartens. Entsprechend der Novelle der Straßenverkehrsordnung ist diese Ausnahmeregelung in Sunthausen innerorts auf einer Länge von 300 Metern in Bereichen mit besonderem Gefährdungspotential möglich.

Entsprechende Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrszählungen belegen, dass das Verkehrsaufkommen der Fahrzeuge, die die Ortsdurchfahrt passieren, zu gering für eine durchgehende Limitierung auf Tempo 30 ist. Ortsvorsteher Albert Scherer verwies darauf, dass die Tempolimitierung auf 30 Stundenkilometer im Bereich des Kindergartens auf die Öffnungszeiten zwischen 7 und 17 Uhr begrenzt ist. Das Landratsamt empfiehlt die von der Temporeduzierung betroffene Strecke beidseitig mit zwei Verkehrsschildern zu begrenzen, auf denen das Verkehrszeichen "Spielende Kinder", Tempo 30 für den besagten Zeitraum und der Hinweis "Kindergarten" abgebildet ist.

Ortschaftsrat Hubert Baier befürwortet die zeitliche Begrenzung der Geschwindigkeitsreduzierung im Kindergartenbereich, da er sich hiervon eine höhere Akzeptanz der Bevölkerung erhofft. Josef Hauger weist auf die damit verbundene weitere Zunahme des Schilderwaldes hin.

Infos zum Förderprogramm

Nachdem die Bad Dürrheimer Ortsteile sich für die Förderung entsprechend dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum(ELR) qualifizierten, liegen für das kommende Jahr auch aus Sunthausen Förderanträge vor. Nähere Informationen gibt es in einer öffentlichen Veranstaltung am 5. Juli um 19 Uhr in der Gemeindehalle im benachbarten Biesingen.