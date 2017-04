Bad Dürrheim Wintereinbruch in Bad Dürrheim: Schnee macht Ästen zu schaffen

Viele Äste und Blumen in Bad Dürrheim knicken derzeit unter der Last des nassen Schnees ein. Ein Grund zur Sorge?

Bad Dürrheim (bim) Der späte Wintereinbruch lastet schwer auf den Bäumen und Pflanzen in der Kurstadt: Die Äste etlicher Bäume sind am Mittwoch eingebrochen. Grund zur Sorge um die Pflanzen sei dies aber erst einmal nicht, sagen Forstrevierleiter Sven Jager und Ralf Kienzle von der Kurgärtnerei.

"Das ist einfache Physik", sagt Forstrevierleiter Sven Jager. "Durch den nassen, schweren Schnee werden die Äste mit unheimlich viel Gewicht belastet." Nichts Ungewöhnliches, also. Dass die einknickenden Äste im Stadtgebiet und im Kurpark aber besonders in diesen Tagen auffallen, liege daran, dass es zuvor keine Frostphase gegeben hatte. "Dann hat der Schnee nicht so eine Haftwirkung und bleibt weniger an den Ästen hängen", sagt Jager. Trotzdem: "Wenn einem Baum einmal ein Ast abbricht, ist das kein Problem für ihn", sagt der Forstrevierleiter.

"Schnee ist nicht so schlimm wie Frost", betont auch Ralf Kienzle. An den Bäumen im Kurpark waren mehrere Äste abgebrochen, Pflanzen und Blumen unter dem Gewicht des Schnees umgeknickt. Den Morgen verbrachten die Kurgärtner daher damit, den Schnee von den Ästen und Blättern abzuschütteln. "Manche Schäden wird man erst später erkennen, wenn dann zum Beispiel ein Ast keine Blätter trägt", sagt Kienzle. "Wir erwarten aber keine größeren Schäden durch den Schnee."

Anders dürfte es hingegen bei Obstgärtnern sein: "Da ist das deutlich kritischer", sagt Jager. Stehen die Bäume – derzeit Kirschen und Äpfel etwa – schon in Blüte, haben diese mit großer Wahrscheinlichkeit Schaden genommen. "Da hilft es nur, auf den zweiten Trieb zu warten", so Jager. "Wir hatten ja schon oft Schnee im April", sagt Kienzle. Ungewöhnlich in diesem Jahr sei aber, dass die Natur schon so weit war. Hobbygärtnern bliebe jetzt nichts übrig, als den Schnee von ihren Pflanzen zu schütteln, damit diese nicht einknicken. "Bei frostigen Nächten müssen empfindliche Pflanzen abgedeckt werden", gibt Kienzle zu bedenken. Solche sind im Kurpark derzeit nicht zu finden, die Sommerblumen werden immer erst nach den Eisheiligen gepflanzt. "Wir wissen, warum", sagt Kienzle und lacht.