Bad Dürrheim "Welche Qualitäten wollen wir hier?"

Bei der Frage nach dem richtigen Minara-Neubau muss man sich erst mit dem Standort auseinandersetzen, sagt Stadtbaumeister Holger Kurz

Herr Kurz, vier Wochen ist die Bäder-Tour nun her. Was ist Ihnen davon geblieben?

Holger Kurz: Zum Einen die Qualitätsunterschiede auf Konzeptebene. Also welches Bad mit welcher Konzeption, mit welchen Becken, an welchem Standort zu finden ist. Das halte ich für einen wesentlichen Punkt, auch für Bad Dürrheim. Geblieben ist aber auch die bautechnische Ebene. Wir haben uns Bäder vom klassischen Massivbau bis zum Baukastensystem angeschaut, inklusive einer kleinen technischen Variante mit einem verfahrbaren Dach. Letzteres ist aber für mich nur eine Detailfrage, keine Konzeptfrage.

Sie sehen also kein Cabrio-Bad in Bad Dürrheim?

Kurz: Diese Frage stellt sich für mich erst mal gar nicht. Das Wesentliche, das auf der Tour rauskam ist, dass man sich mit dem Standort auseinandersetzen muss. Welche Qualitäten haben wir hier und welche Qualitäten wollen wir hier? Danach können wir entscheiden, was für einen Bedarf man hat.

Die Bedürfnisse sind aber durchaus unterschiedlich: Vereine und Schulen wären schon mit einem Turnierbecken, also einer Reihe an Schwimmbahnen, zufrieden. Andere wünschen sich große Familienbereiche. Wie findet man einen gemeinsamen Konsens?

Kurz: Anfangs wurde festgesetzt, dass das Budget bei 8,9 Millionen liegt. Dann hat man über einen Neubau gesprochen, über eine Sanierung gesprochen. So hat sich eine Dynamik entwickelt, in der Bäder nur noch auf ökonomischer Ebene gesehen wurden. Nicht beachtet wurde, welchen Wert die Bäder haben und dass die Preisunterschiede schon allein durch die Bauweise entstehen, durch die Wassertechnik, den geografisch unterschiedlichen Baukosten und natürlich auch die Lebenszykluskosten. Ich finde es daher gut, dass die meisten Beteiligten der Tour ein Gefühl davon bekommen haben, dass sie über die Qualität entscheiden müssen, die sie hier bieten möchten. Das Wesentliche ist, dass die Betreiber nun mit einem Projektentwickler an eine konkrete Bedarfsplanug rangehen, die zeigt, was wir wollen und an welchen Schrauben wir drehen müssen, um in unserem vorgegebenen Kostenbereich zu bleiben.

Nun ist lange bekannt, dass etwas mit dem Minara passieren muss, auch das Budget steht schon fest. Wieso kommt die Bedarfsplanung erst jetzt?

Kurz: Die konkrete Bedarfsplanung gab es noch nicht in der Tiefe, die notwendig ist, um beurteilen zu können, in welchem Kostenrahmen man sich befindet und mit welchen Folgekosten zu rechnen ist. Vielleicht hätte man das im Vorfeld intensiver angehen sollen. Dass man sich einen Kostenrahmen setzt, ist klar. Was dann aber eine Eigendynamik entwickelt hat ist, dass man sich nicht mehr gefragt hat, welche Bestandteile das Bad haben soll und mit welchem Bad man dem Kur- und Klinik-Bereich eine Ergänzung anbieten kann.

Was für ein Bad braucht denn der Standort Bad Dürrheim?

Kurz: Es ist nicht das reine Spaßbad, es ist aber auch nicht das reine Schwimmbad. Wir sind einfach eine Kur- und Bäder-Stadt mit Tourismus und Kliniken, die vielleicht noch ergänzend zum Solemar Flächen und Angebote gebrauchen können. Aus dem sollte man ein Raumprogramm entwickeln und dieses in die Bedarfsplanung überführen. Dann erst kommt die Frage der Bauweise. Ich halte es für extrem wichtig, dass das Bad ein Therapiebecken bekommt, dass es einen Kinderbereich gibt und einen Schwimmbereich. Aus meiner Sicht müsste es kein Cabrio-Bad geben. Ich zweifle an, dass dadurch ein Freibad-Gefühl entsteht. Der Außenbereich bietet aber eine hohe Qualität, wie zwei, drei Stunden Kurzurlaub. Mit Fassadenöffnungen etwa kann trotzdem der Freibereich zugänglich gemacht werden. Wenn das kostenmäßig abbildbar ist, würde ich die Technik so auslegen, dass man in drei oder fünf Jahren das Außenbecken in sicherlich reduzierter Form wieder aktivieren könnte.

Eine Kombination von Spaßbad und Solemar also?

Kurz: Die Klientel vom Solemar ist eine andere. Es muss die Möglichkeit geben, Kurse anzubieten, die es im Solemar vielleicht noch gar nicht gibt. Das hat dann eine städtische und im Kleinen eine überregionale Qualität. Ein "Spaßbad light", so gesehen, aber mit klarem städtischem Interesse, Kur- und Klinik weiter zu integrieren. Man sollte sich eben nicht davon verleiten lassen, was die Primärinvestition ist und welche Qualität man dafür bekommt, sondern welche Qualität man über einen Lebenszyklus eines Bades von 45 Jahren sichern kann. Diese Entscheidung muss gefällt werden.

Kritiker sagen, Bad Dürrheim kann sich ein zweites Bad eigentlich gar nicht leisten.

Kurz: Ich halte Bäder für sehr wichtig. Mit dem Solemar können wir den Bedarf nicht abdecken. Schwimmen ist ein kulturelles Gut für Jung wie für Alt. Als Planer sehe ich es auch als Grundaufgabe einer Stadt – auch wenn das defizitär läuft – ein Bad zur Verfügung zu stellen. Ein Schwimmbad stellt einen eindeutigen Mehrwert dar.

Zur Person

Fragen: Birgit Müller

Holger Kurz, 1973 in Schwenningen geboren, ist seit Sommer vergangenen Jahres Stadtbaumeister in Bad Dürrheim. Zuvor war er unter anderem in der Stadtverwaltung Rottweil als stellvertretender Abteilungsleiter und Bauverständiger tätig. Kurz machte zunächst eine Schreinerlehre und studierte dann Architektur in Stuttgart und Wien und promoviert derzeit.