Bad Dürrheim Weitere Baumfällungen in diesem Jahr geplant

Fast 30 Bäume sollen im Laufe dieses Jahres gefällt werden – aus Sicherheitsgründen, betont Förster Matthias Berger

Als im vergangenen Jahr gut 400 Fichten, Kiefern und besonders Eschen im Kapfwald gefällt wurden, zeigten sich viele Bürgerinnen und Bürger entsetzt über das anschließend ausgedünnt wirkende Areal. Im Laufe dieses Jahres sollen nun weitere knapp 30 Bäume in der Kernstadt, in Oberbaldingen, Sunthausen und Biesingen geschlagen werden. Ein Schritt, der unumgänglich ist, wie Förster Matthias Berger, zuständig für den Gemeindewald in Bad Dürrheim, sagt.

„Hauptgrund für die Fällungen ist die Instabilität der Bäume“, so Berger. Eschen werden etwa im Alleenweg, in der Scheffelstraße und im Hindenburgpark geschlagen. Sie sind, wie auch ihre Artgenossen im Kapfwald, von einem Pilz befallen, der sich über die Blätter und Triebe ausbreitet und schließlich zum Absterben der Bäume führt, dem sogenannten Eschentriebsterben. Die Krankheit habe mittlerweile im süddeutschen Raum den überwiegenden Teil der Eschen befallen.

Häufig seien sie zudem von der Stammfäule betroffen, wodurch sie in der Mitte regelrecht ausgehöhlt werden. Auch die Kiefern, die etwa im Hindenburgpark, am Friedhof in Bad Dürrheim und am Löwenplatz in Biesingen gefällt werden, seien befallen. „Der Baum fault von innen heraus“, beschreibt der Förster die Krankheit. „Da muss man handeln, ein solcher Zustand ist absolut intolerabel.“ Denn: Auch wenn sie für Laien absolut gesund aussehen, könnten sie durch ihre Erkrankung jederzeit brechen.

Auch bei den Fichten, die etwa am Friedhof in Oberbaldingen gefällt werden müssen, ist meist eine Krankheit die Ursache: Rotfäule ließe den Stamm, wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, ebenfalls innerlich faulen. Wie auch bei der Stammfäule der Eschen könne der Baum damit unvermittelt brechen. „Bäume, die in Straßennähe stehen, können auch durch das Streusalz beschädigt werden“, sagt Berger. Wind und Schnee könnten zu Kronenbrüchen führen – alles Umstände, die Passanten gefährden.

Einige der Bäume sind auch schlichtweg einfach zu alt, können deswegen zu einem Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmer werden. So etwa die Weide, die im Sophie-Scholl-Weg geschlagen wird. „Sie haben nur eine begrenzte Lebensdauer“, sagt der Förster. Nach 40 bis 50 Jahren kommen Weiden an ihr Limit und beginnen zu zerfallen. Dabei fallen dann beispielsweise Äste herab.“