Bad Dürrheim Wehr muss häufig ausrücken

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Feuerwehr Biesingen zurück. Es gab zahlreiche Einsätze

Bad Dürrheim (wib) Die Biesinger Feuerwehr tagte im Rathaus. Zum musikalischen Auftakt musizierte traditionsgemäß der Spielmannszug. Abteilungskommandant Thomas Senkpiel bilanzierte das Jahr. 22 Aktive und sechs Mann in der Altersmannschaft gehörten zum Jahreswechsel zur Wehr. Hinzu kämen 13 Personen im Spielmannszug, vier davon seien in der aktiven Wehr mit dabei.

48 Einsätzen beschäftigten die Gruppe im vergangenen Jahr. 18 Mal seien die Atemschutzgeräteträger im Einsatz gewesen, 30 Mal hätten Gefahrenmeldungen, wie Brände, Unfälle oder Alarm von Brandmeldeanlagen, ein Ausrücken bedingt, so Thomas Senkpiel. Inklusive der Herbstprobe seien zwölf Proben absolviert worden, berichtete er weiter. Schriftführer Heinz Schnekenburger ging ins Detail und berichtete von zwei Einsätzen im eigenen Ort, darunter die Bekämpfung eines Wohnwagenbrandes am Sunthausener See. Auch schöne Stunden habe man erlebt, etwa beim zweitägigen Ausflug.

Der Spielmannszug berichtete von mehreren Auftritten und Proben. Kassenwart Dieter Schnekenburger wurde einstimmig entlastet. Gesamtkommandant Volker Heppler und sein Stellvetreter, Karl Heinz Kienzle, dankten der Biesinger Wehr für die ganzjährige Einsatzbereitschaft und den immer freundlichen Umgangston. Weiter berichtete Heppler von der nun neuen Ausrückordnung und wünschte dem Abteilungskommandanten ein etwas ruhigeres Jahr als das vergangene. Thomas Senkpiel überreichte den besten Probebesuchern noch ein kleines Präsent und konnte stolz verkünden, dass an der Hauptversammlung der Gesamtwehr vier Kameraden geehrt würden. Dies seien Michael Schwald und Dirk Ulrich für 25 Jahre aktive Feuerwehrzugehörigkeit. Werner Senkpiel und Wilfried Götz würden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Zum Schluss gab der Kommandant die Termine für 2017 bekannt. Hier solle man sich den 27. und 28. Mai vormerken, es ist Dorffest. Dabei werde auch der Spielmannszug auftreten. Das Grillfest sei am 10. Juni geplant, es gebe auch wieder das Wahlcafe. Die Herbsthauptprobe ist am 14. Oktober.