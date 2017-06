Bad Dürrheim Waldbrand in Bad Dürrheim: Fläche im Wittmannstalwald geht in Flammen auf

Waldbrand in Bad Dürrheim: Fläche im Wittmannstalwald geht in Flammen auf

Zehn bis 15 Bäume sind durch das Feuer im Stadtwald in Bad Dürrheim beschädigt worden. Und noch immer ist die Waldbrandgefahr sehr hoch...

Bad Dürrheim – Eine Waldfläche im Wittmannstalwald in Bad Dürrheim ist am späten Dienstagnachmittag in Brand geraten. Dabei wurden eine gut 20 mal 20 Meter große Fläche und zehn bis 15 Bäume beschädigt, sagt Förster Matthias Berger. Am Brandort war gestern von Brandstiftung die Rede. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Dürrheim und Hochemmingen löschten den Brand zügig.

"Die Fläche überlassen wir jetzt erst einmal sich selbst", sagt Berger. Das betroffene Waldstück sei relativ klein, müsse daher nicht aufgeforstet werden. "Die Bäume, die durch die Flammen beschädigt worden sind, werden wahrscheinlich sterben." Es handle sich um Kiefern und Fichten. Sie werden dann als Totholz Insekten und Vögeln einen Lebensraum bieten. Auch werde geprüft, ob das Holz noch verwertet werden kann.

Rot bis lila ist die Waldbrandgefahren-Karte des Deutschen Wetterdienstes momentan rund um Bad Dürrheim. Das heißt: Die Gefahr für einen Waldbrand ist derzeit, nach Tagen ohne Regen und mit hohen Temperaturen, hoch (rot) bis sehr hoch (lila). Das Risiko kennt Förster Matthias Berger: "Gerade, wo Laub liegt, ist es jetzt sehr trocken", sagt er. Wichtig sei daher erst recht, dass sich alle angemessen im Wald verhalten.

Denn unabhängig von einer bestehenden Waldbrandgefahr gibt es Regeln, an die sich jeder halten muss. So gilt generell vom 1. März bis 31. Oktober Rauchverbot im Wald. "Es ist wirklich wichtig, dass jetzt niemand eine brennende Zigarette in den Wald wirft", betont Berger. Zudem ist offenes Feuer verboten. "Grundsätzlich muss ein Feuer im Umkreis von hundert Meter um einen Wald von der Forstbehörde genehmigt werden." Ansonsten ist es wegen Brandgefahr verboten. Selbstredend ist Grillen im Wald nur an offiziellen Grillplätzen, nicht auf mitgebrachten Grillgeräten im Wald erlaubt.

"Was auch immer wieder ein Problem werden kann, sind geparkte Autos", sagt der Förster. "Aber auch die haben im Wald eigentlich nichts zu suchen." Denn sowohl das Parken als auch das Fahren von Autos ist im Wald verboten. Aus gutem Grund: Die heiß gelaufene Unterseite des Wagens kann dürres Gras entzünden.

