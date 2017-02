Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5750 ist ein 21 Jahre alte Autofahrer am Sonntag mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5750 ist ein 21 Jahre alte Autofahrer am Sonntag mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Verletzt wurde dabei niemand, so die Polizei.



Der Fahrer war von Ippingen in Richtung Öfingen unterwegs und verlor auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Daraufhin schleuderte das Fahrzeug zunächst über die Straße und prallte dann gegen den Baum. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt.