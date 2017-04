Bad Dürrheim Vorsitzende des Turnerbundes will künftig kürzertreten

Andrea Greguric fordert die Mitglieder dazu auf, nach einer Nachfolgelösung zu suchen. Es soll ihr letztes Jahr an der Vereinsspitze werden.

Andrea Greguric kündigte nach großartigem Engagement und zahlreichen ehrenamtlichen Stunden zum Wohle des Vereins ihr letztes Jahr als Vorsitzende des Turnerbundes an. Ab dem kommenden Jahr beabsichtigt sie, sich verstärkt auf die Entwicklung der Volleyballabteilung zu konzentrieren. Auch forderte das Engagement von der Familie eine gehörige Portion an Toleranz. Greguric appellierte an alle, sich ab sofort auf die Suche um eine Nachfolgelösung zu begeben, um die Kontinuität an der Führungsspitze zu erhalten. Greguric beansprucht zudem wieder mehr Zeit für sich und ihre Familie.

Einer der größten Vereine der Stadt bot im Vorjahr allen Generationen im sportlichen Bereich eine Palette an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. In diversen Sektionen wie Turnen, Leichtathletik, Volleyball und Laufsport nahm er am Wettkampfsport teil. Dank einer herausragenden Kooperation mit den Kliniken und der Kur- und Bäder GmbH passte er sein Kursangebot zur Förderung von Bewegung, Entspannung, Wellness und Fitness kontinuierlich den aktuellen Anforderungen an. Bürgermeister Walter Klumpp lobte den Turnerbund als einen Verein, der es mit attraktiven Angeboten versteht, zahlreiche Jugendliche mit sinnvollen Freizeitbeschäftigungen zu begeistern.

In ihrem Bericht skizzierte die Vorsitzende die unzähligen Veranstaltungen, die der Verein neben dem turnusgemäßen Programm organisiert oder an denen er sich zumindest als Mitwirkender beteiligt. Zuvorderst nannte sie die beiden Aushängeschilder Nikolausturnen und der in die Erfolgsspur zurückgekehrte Turnerball. Doch auch die Premiere der Veranstaltung "Wir Bad Dürrheimer in Bewegung" oder die Teilnahmen an überregionalen Turnfesten und geselligen Veranstaltungen wäre ohne überproportionalen Einsatz von Vorstand und Sportausschuss nicht zum Erfolg geworden. Hinzu kommt ein erfolgreicher Ausbau des Dachgeschosses im Turnerheim, der dem Turnerbund in zahleichen ehrenamtlichen Stunden der Mitglieder und mit Eigenmitteln einen schmucken Lagerraum bescherte.

Auch in diesem Jahr stehen wieder diverse Teilnahmen an Turnfesten, die Mitwirkung am Drehorgeltreffen, die Übernahme der Gastgeberrolle beim Gaukinderturnfest am 23. Juli rund um und in der Sporthalle oder auch das Familien-Winterfestes bevor. In den Berichten skizzierten die Bereichsleiter die Aktivitäten ihrer Abteilungen, die aufzeigten, weshalb der Turnerbund wieder in aller Munde war. Das sich kontinuierlich erweiternde Programmangebot im Tanzen trägt ebenfalls zur erfolgreichen Entwicklung bei.

Wahlen und Ehrungen

Die Neuwahlen im Turnerbund brachten einstimmige Ergebnisse. In ihr zehntes und vorerst letztes Jahr als Vorsitzende geht Andrea Greguric. Stellvertreterin ist Yvonne Schräpler. Edeltraud Terner bleibt Sportkoordinatorin weiblich. Vakant bleiben die Ämter von Schriftführer und Pressewart. Frauen und Männer, die an der Übernahme von einem der Ämter Interesse haben, können die Mitglieder im Vorstand jederzeit kontaktieren. Ehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit gingen an Hilde Schlesinger, Günther Hug (beide 60 Jahre), Irene Hauser (50), Friedrich Hall (40), Marie-Luise Rauh, Elfi Benz (30), Alexandra Herbst (25). Die silberne Ehrennadel erhielten Ursula Barho, Ann-Kathrin Kasten, Carina Hepting und Tabea Fischerkeller (bom).