Bad Dürrheim Vorfall wirft Fragen auf

Unbekannte haben offenbar einen Mann am Montag mit einem Messer verletzt, der Vorfall stellt die Polizei noch vor Rätsel

Bad Dürrheim (bim) Nachdem sich ein Mann mit leichten Schnittverletzungen am Montag geben 21 Uhr bei der Polizei gemeldet hat, versuchen die Beamten nun, den Vorfall zu rekonstruieren und suchen nach Zeugen.

Der 36-jährige Mann hatte angegeben, zunächst zwei Unbekannte dabei beobachtet zu haben, wie sie sich in der Friedrichstraße in Höhe der DRK-Zentrale an einem Rollator zu schaffen gemacht haben, sagt Polizeihauptmeister Uwe Siefert vom Polizeiposten Bad Dürrheim. "Er fragte sie, was sie da tun", so der Beamte. Einer der Unbekannten soll dann eine Armbewegung gemacht haben, als ob er ein Messer hielte. Der 36-Jährige hielt seine Hand schützend vors Gesicht, im nächsten Moment waren die Unbekannten verschwunden. Dann erst habe er leichte Schnittverletzungen an seinem Handballen und im Gesicht bemerkt, auf dem Boden habe ein Teppichmesser gelegen. "Die Sache ist noch völlig unklar," sagt Siefert. Der 36-Jährige könne nicht sicher sagen, dass er mit einem Messer attackiert worden sei. Unklar ist, wie er sich die Verletzungen zugezogen hat. Die Unbekannten sind 20 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 1,80 Meter groß, trugen Baseballmützen. Einer hatte einen grauen, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover an. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten, Karlstraße 5, Tel. 07726/ 93 94 80 melden.