Bad Dürrheim Von der Feuerwehr-Uniform in den Kilt

Feuerwehrmann Bernd Räffle aus Oberbaldingen nutzt das Gerätehaus der Feuerwehr nicht nur für Feuer-Übungen...

Oberbaldingen – Bernd Räffle aus Oberbaldingen ist aktiv in der Feuerwehr, dort auch Jugendwart. Doch nebenher hat der 44-Jährige ein außergewöhnliches Hobby: Statt mit Helm und Uniform sieht man ihn gelegentlich mit Schottenrock, umringt von einer Dudelsackband.

Wie kam er dazu? Die Musik, insbesondere die Perkussion, begeisterte Räffle schon als Jugendlicher. Fünf Jahre lang wurde er am kombinierten Schlagzeug ausgebildet. Im Musikverein in Benzingen, seinem Heimatort, sah man ihn elf Jahre lang an der ganzen Palette des Schlagwerks spielen. Das Gefühl für Rhythmus liegt Räffle im Blut: 2001 zog er nach Oberbaldingen, heiratete die Klarinettistin Carmen Räffle und half bald mit seinen Drumsticks gelegentlich beim Musikverein aus.

Dann musste Bernd Räffle im Jahr 2004 für einen Monat lang beruflich nach Schottland. Fasziniert von der Kultur wollte er sich Kilt und Dudelsack zulegen, was ihm jedoch nicht gelang. Zurück in Oberbaldingen las er in einer Zeitungsanzeige, dass ein Dudelsack verkauft wird. "Ich kaufte den Dudelsack sofort. Aber es war ein billiges Instrument aus Pakistan für 200 Euro", erinnert er sich, verdreht die Augen, schmunzelt und fügt hinzu: "Ich dachte damals, Dudelsack sei einfach zu lernen. Aber ich bin ziemlich schnell am Instrument verzweifelt", sagt er. "Die verflixte Pipe funktionierte einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte."

Eine Bekannte hörte von seinen gescheiterten Versuchen, und kannte wiederum einen Dudelsackspieler der Gruppe "Caverhill Guardians" aus Hardt. "Bald schnupperte ich in die Probe und schilderte den Spielern dort meinen Verlauf", erinnert sich Räffle. "Das hatte ziemlich viel Gelächter ausgelöst, weil viele vor mir dieselben Stolpersteine hatten", sagt er und lacht.

So fand der Oberbaldinger in die Dudelsackband. Anfangs übernahm er die große Basstrommel, da er mit seinen Kenntnissen auf diese Weise schnell mitspielen konnte. Endlich hatte er die Chance auch in einen Kilt zu schlüpfen. Seit 2004 ist er, mit beruflichen Unterbrechungen, im Dudelsackverein. Immer mittwochs finden die Proben in der Grundschule in Hardt statt. Viele prägende Auftritte hat Räffle seither erlebt. Kurz nach dem 25-jährigen Jubiläum der Band übernahm er 2012 sogar den Vorsitz der Gruppe.

Nach Workshops entschied sich der Oberbaldinger dann Drum Major (Tambourmajor) zu werden. "Der militärische Drill und das pompös wirkende Fulldress des Drum Majors reizten mich sehr", sagt Räffle heute. "Die große Herausforderung dabei ist es, die Band richtig anzuführen. Kein Fehler darf passieren", gesteht er.

Und das ist gar nicht so einfach: Führen bei großen Shows, Tattoos genannt, mehrere Drum Majors ihre Bands an, muss jede Bewegung mit den Kollegen synchron ablaufen. "Vor allem richten sich alle Augen des Publikums auf den Drum Major", sagt er. "Bis die Show beginnt, habe ich Lampenfieber. Danach seltsamer Weise nicht mehr. Vielleicht kommt das aus meinen Erfahrungen beim Militär?", vermutet er. Zwölf Jahre lang war Räffle bei der Bundeswehr. Das habe ihn nachhaltig geprägt. Bis 2003 war er beim deutsch-französischen Jägerbatallion 292 in Donaueschingen stationiert.

Aber was ist jetzt mit dem Dudelsack? Immerhin ist der Musiker bei den Auftritten mal als Drum Major, mal als Trommler und mal als Dudelsackspieler aktiv. Die Pipe rückte jedoch erst 2012 wieder in der Vordergrund. Unterricht nahm Räffle bei Katja Fischer aus Neuhausen, die langjährige Erfahrung auf der Great Highland Bagpipe hat und zudem als großes Talent in Musikerkreisen gilt.

Geübt wurde zuerst mit dem Practice Chanter, der Übungsflöte. "Fordernd war für mich das Auswendigspielen. Zudem plagen mich die Gracenotes, die Verziernoten, die die Dauertöne des schottisch-keltischen Instruments unterbrechen. Die wollen nicht so leicht von den Fingern", sagt Bernd Räffle. Zweieinhalb Jahre Übung brauchte es, bis die ersten beiden Lieder aus seinem Dudelsack klangen – die Klassiker "Amazing Grace" und "Highland Cathedral". Seither folgen immer weitere Stücke.

Nur zu Hause kann er kaum üben "weil unser Labradormischling Lucky dann in Krisenstimmung verfällt und jaulend protestiert", sagt Räffle. "Rund 100 Dezibel schmettert die Pipe." Zum Proben verzieht er sich dann eben einfach ins Feuerwehrgerätehaus. Tagsüber halte sich dort ohnehin niemand auf. So steht etwa einmal pro Woche ein Dudelsackspieler zwischen Schläuchen und Einsatzwägen. Wer bei warmem Wetter einen Spaziergang in Oberbaldingen macht, hört und sieht den Oberbaldinger Schotten auch mal auf einer Wiese proben. Zu Hause hingegen spielt er auf einer Übungsflöte, dem Practice Chanter.

Derzeit übt Räffle übrigens das Dudelsackspielen für einen ganz besonderen Auftritt: Mit der "Celtic Folk Night" veranstaltet seine Band am Samstag, 25. März, ein großes Spektakel, vollgespickt mit irischem und schottischem Country, Folk und Rock. Die Vorbereitungen bei den "Caverhill Guardians" laufen auf Hochtouren. Dann wird Oberbaldingens Dudelsackspieler Räffle inmitten seiner Band die Great Highland Bagpipe spielen.

