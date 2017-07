Bad Dürrheim Viertklässler der Ostbaarschule nehmen Abschied von der Grundschule: Mit Vorfreude in die fünfte Klasse

"Das ist eine wichtige Veränderung, die positiv und mit Vorfreude beginnen sollte", sagt Stephanie Martin, Schulleiterin der Realschule am Salinensee in Bad Dürrheim.

Oberbalingen/Bad Dürrheim – Sie stehen an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt und schließen gleichzeitig spannende Jahre ab: Mit diesem Schuljahr ging für eine Reihe an Schülerinnen und Schüler in der Gesamtstadt die Grundschulzeit vorbei. Ab kommendem Herbst besuchen sie dann eine weiterführende Schule. "Das ist eine wichtige Veränderung, die positiv und mit Vorfreude beginnen sollte", sagt Stephanie Martin, Schulleiterin der Realschule am Salinensee in Bad Dürrheim.

Doch zunächst heißt es Abschied nehmen, vom warmen Nest der gewohnten Schule ihres Heimatortes. 28 Schülerinnen und Schüler der beiden vierten Klassen der Ostbaarschule in Oberbaldingen verabschiedeten sich in der Turnhalle mit einer Vorstellung vom Schuljahr. Da schlugen die Herzen der anwesenden Eltern und Großeltern höher. Neben dem Cup-Song und einer Bildercollage gaben die Kinder mit Theaterstücken Einblicke in den schulischen Alltag. Mit dem Song "Goodbye" von Sasha sagten sie schließlich alle "Auf Wiedersehen" zu ihrer liebgewonnenen Ostbaarschule.

"Erst einmal sollen sie jetzt die Sommerferien genießen", sagt Stephanie Martin. Schließlich komme es darauf an, die Vorfreude der Kinder auf die anstehende Zeit aufrecht zu erhalten. Und besonders: ihnen keine Angst zu machen. Die Erkenntnis, nun "zu den Großen" zu gehören, wie Martin sagt, sei schließlich ein schönes Gefühl.

Zwölf der Grundschul-Absolventen der Oberbaldinger Ostbaarschule kommen auf ein Gymnasium, müssen folglich im kommenden Schuljahr in einer größeren Stadt zurechtkommen. Die übrigen Schülerinnen und Schüler werden alle fast ausnahmslos künftig eine Realschule ihre neue Lernstätte nennen dürfen. Doch auch die weiterführenden Schulen bereiten sich auf ihre neuen Schützlinge vor. Üblicherweise werden etwa Schulrallyes organisiert, in denen die Fünftklässler mit den Räumlichkeiten und Gepflogenheiten der neuen Schule bekannt gemacht werden. "Die Eltern müssen dann wirklich keine Angst haben, dass sich ihre Kinder danach nicht orientieren können", sagt Martin. Auch an der Realschule am Salinensee erwartet die Neuen eine solche Rallye. "Die Kinder wissen dann genau, was sich wo befindet, bekommen Sicherheit und Orientierung." Die gesamte erste Woche stehe so im Zeichen des Ankommens. "Die Zeit gehört den Schülern und ihrem Klassenlehrer. Die Beziehungsarbeit steht da im Vordergrund", sagt Martin. Heißt: Kinder und Lehrer lernen sich erst einmal kennen und einschätzen. Meist erkennen die Pädagogen dabei auch schon, wo der Eine oder Andere noch etwas Unterstützung oder Hilfe benötigt. Erst in der zweiten Schulwoche beginnt der reguläre Unterricht.

Und die Eltern? Sie hatten schon bei der Anmeldung ihrer Kinder für die weiterführende Schule die Möglichkeit, sich mit deren zukünftigen Lehrern zu unterhalten. Meist werde da auch angesprochen, wenn sich die Einrichtungen etwa besondere Bedürfnisse, etwa auf Schreibschwächen, einstellen müssen, sagt Martin.

Der nächste Schritt

