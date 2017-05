Bad Dürrheim Versorgung in den Ortsteilen: Nachbarschaftshilfe als Gewinn

Die Ortsteile in Bad Dürrheim können nur eine dünne Versorgung bieten, besonders Ältere sind davon benachteiligt. Der Öfinger Erwin Nopper möchte dies nun ändern...

Bad Dürrheim – Halb 9 Uhr. Der Bäckerwagen fährt in die Hauptstraße in Oberbaldingen, ein läutendes Glöckchen am Fahrzeug macht auf ihn aufmerksam. Schon einige Minuten zuvor kamen die ersten Kunden zusammen. "Das ist praktisch", sagt Alexandra Sauser. Die junge Frau hat gerade ihr Kind in den Kindergarten nebenan gebracht und nutzt nun die Chance, gleich ein paar frische Brötchen zu kaufen. Eine stationäre Bäckerei gibt es in Oberbaldingen zwar, auch in Öfingen, in Hochemmingen und am Kiosk am Campingplatz in Sunthausen können vor Ort noch Backwaren und eine kleine Auswahl an Artikeln des täglichen Gebrauchs gekauft werden. Für viele sind der Bäcker und der Metzger auf Rädern hingegen die einzige Möglichkeit, mit kurzen Wegen im Ort einzukaufen.

Ähnlich ist es mit weiteren Versorgungsangeboten, Gastronomie und Hausärzten etwa: Wenn überhaupt, sind sie nur vereinzelt in den Ortsteilen zu finden. "Die Versorgungslage macht es nicht empfehlenswert in kleinen Gemeinden alt zu werden", sagt Erwin Nopper. Doch das möchte der Öfinger ändern: Er macht sich stark für organisierte Nachbarschaftshilfe in den Ortsteilen.

"Unsere Kinder sind in der Welt verstreut", sagt der 67-Jährige. Mit Blick auf die Zukunft haben er und seine Frau über generationenübergreifende Wohnprojekte nachgedacht. "Dann ist mir aber aufgefallen, dass wir uns hier längst in einem generationenübergreifenden Wohnprojekt befinden – man muss sich nur noch organisieren, wie in allen Wohnprojekten eben."

Informell ist dies längst der Fall, bestätigt etwa Albert Scherer, Ortsvorsteher in Sunthausen. Vor gut zehn Jahren haben der Metzger und der Lebensmittelladen in Sunthausen geschlossen. Vor 40 Jahren schon der Bäcker. "Ich würde mir schon wünschen, dass es wieder Einzelhandel im Ort gibt", sagt Scherer. "Jedes Glied der Infrastruktur, das der Ortsteil verliert, ist auch ein Stück verlorene Lebensqualität", sagt er.

Ihm gefalle etwa die Idee, einen kleinen genossenschaftlichen Tante-Emma-Laden zu gründen. Dabei schließen sich Bürger zusammen, die einerseits einen kleinen Laden erhalten, gleichzeitig aber auch finanziell daran beteiligt werden. "Aber da braucht man natürlich jemanden, der das in die Hand nimmt", ist sich Scherer bewusst. Daher seien längst Verkaufsgemeinschaften entstanden.

"Es gibt Absprachen untereinander," sagt auch Stephan Klemens, Ortsvorsteher in Biesingen: Ihre Einkäufe erledigen die Berufstätigen in den umliegenden Städten, wo sie auch arbeiten – und bringen den Älteren gleich etwas mit. Bei Bedarf bieten die Landwirte ebenfalls Lebensmittel an. Seit Langem schon gibt es in dem Ortsteil mit gut 440 Einwohnern keinen Laden mehr. "Verhungern muss bei uns aber trotzdem niemand", sagt er. "Das funktioniert hier auf dem Land noch." Trotzdem: Die Idee der organisierten Nachbarschaftshilfe gefällt den Ortsvorstehern.

Denn Nopper geht das informelle Hilfenetz nicht weit genug. "Im Ergebnis leben in ländlichen Gemeinden immer mehr Menschen ohne engeres familiäres Umfeld", sagt er. "In Öfingen zum Beispiel sind es ungefähr ein Viertel der Einwohner." Diese müssen sich aktiv um Hilfe bemühen, wollen sie im Ortsteil auch alt werden. Und: Nur weil jemand Familie im Ort hat, heißt es noch lange nicht, dass diese die Zeit hat, sich zu kümmern. Junge Familien kämpften oft mit einer Dreifachbelastung: Kinder, Beruf, Unterstützung und Pflege alter Menschen, ist Nopper aufgefallen. Schwächer werdende familiäre Netzwerke, fehlende Möglichkeiten, sich vor Ort selbst zu versorgen: "Besonders betroffen davon sind alte Menschen", sagt Nopper. "Dazu kommt, dass jede Einrichtung auch immer ein Ort der Begegnung war."

Den Wert dieser kennt auch die Bäckereifachverkäuferin Madeleine Held. Mit dem Wagen der Bäckerei Link ist die 27-Jährige unter der Woche täglich in den Ortsteilen unterwegs, liefert bis vor die Türen ihrer Kunden. Viele Frauen mit kleinen Kindern und wenig Zeit kaufen bei ihr ein, sagt sie. Meist seien es aber Ältere, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Neben frischem Brot gibt Held ihnen auch menschliche Wärme: "Viele ältere Leute freuen sich, wenn jemand vorbei kommt und mit ihnen redet", sagt sie.

Durch die Nachbarschaftshilfe sollen daher einerseits bezahlte Dienstleistungen organisiert werden: Gehweg fegen, Schnee schippen, Gartenarbeit, Einkäufe etwa, stellt sich Nopper vor. Aber auch Begegnungen, zum Beispiel Verabredungen zum Frühstücken oder Schach, sollen durch das Netzwerk entstehen. In den Ortschaftsratssitzungen und im Gemeinderat hat er seine Idee schon vorgestellt, mit dem Sunthausener Heinz Messmer einen Mitstreiter gefunden. "Man muss jetzt den Bedarf und das Angebot an Hilfe organisieren", sagt der Öfinger. Ältere hätten so mehr Freiheiten, könnten nach Wunsch im Ortsteil bleiben. Und Jüngere könnten sich bei Interesse vor Ort etwas dazu verdienen. "Ich bin überzeugt von der Idee", sagt der 67-Jährige. Und damit ist er längst nicht mehr allein: "Schon jetzt haben sich Frauen gemeldet, die Leute betreuen wollen."

