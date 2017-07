Bad Dürrheim Verkehrsplaner stellen bessere Anbindung durch Ringzug in Aussicht

Eines der wichtigsten Ziele für Bad Dürrheim sei, eine Taktung der Busse zu erreichen. Somit sollen Fahrgäste aus jedem Ortsteil mit möglichst geringer Wartezeit in jeden anderen Ortsteil gelangen können.

Über die zukünftige Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs in Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen informierten am Freitagabend die Verkehrsdezernentin des Landratsamtes, Barbara Kollmeier, und Nahverkehrsberater Ulrich Grosse. Das Interesse war aber eher gering. Nur rund 20 Zuhörer waren gekommen, um sich über das Thema zu informieren.

Auch eine zeiteffektive Anbindung an den Ringzug in St. Georgen und Villingen soll von Bad Dürrheim aus erreicht werden. Von Villingen aus soll es einen stündlichen Direktanschluss nach Öfingen, von Donaueschingen nach Biesingen geben. Ein Erschließungsdefizit bestehe im Süden, wo die Kliniken liegen. Hier könne man sich überlegen, eine "Klinikbuslinie" einzurichten. Dies sei allerdings Sache der Gemeinde.

Eine wichtige Veränderung in Brigachtal betrifft den Ringzug. Dieser soll ab Dezember 2017 auch am Samstag und an Sonn- und Feiertagen zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr in einem Stundentakt fahren. Somit werde das Fahrtenangebot am Wochenende verdoppelt. Die Planer schlagen außerdem vor, mindestens eine zentral gelegene Bushaltestelle in jedem Ortsteil barrierefrei zu machen. Keine Haltestelle in Brigachtal werde es aus Fahrzeitgründen für die Breisgau-S-Bahn geben. Dafür aber Anschlüsse in Hüfingen-Mitte und Donaueschingen.

Die abschließende Fragerunde nutzte Max Hirt, Vorsitzender des Brigachtaler Seniorenvereins Füreinander, um das Thema Preiszonen anzusprechen. Die Menschen seien verdrossen darüber, dass aufgrund der Zoneneinteilung eine Fahrt nach Villingen mehr koste, als eine Fahrt nach Tuningen. "Das ganze schöne Planen nützt nichts, wenn es am Ende nicht genutzt wird", sagte er. Auch Martin Weißhaar, Hauptamtsleiter der Gemeinde Brigachtal, sagte, dass das ein Problem sei, dass die Gemeinde stark beschäftige und dass sie in ihrer Stellungnahme zum Nahverkehrsplan auch ansprechen werde.

Dies sei kein einfaches Thema, sagte Barbara Kollmeier. Man wolle sich diesem aber gemeinsam mit dem Verkehrsverbund, der die Tarife mache, stellen. Das könne aber nicht im Rahmen des Nahverkehrsplans geschehen, denn das sei ein "ähnliches Mammutprojekt"

Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp stellte die Frage, ob der Einsatz von Elektrobussen vorstellbar sei. Ulrich Grosse machte hier keine großen Hoffnungen. "Das ist die Zukunft, das ist klar", sagte er. Allerdings liegen E-Busse im Vergleich zu den gewöhnlichen Bussen bei etwa dem doppelten Preis. Zudem könne maximal 170 Kilometer gefahren werden, bevor sie aufgeladen werden müssen, wodurch wiederum mehr Busse nötig seien, um den Linienverkehr aufrecht zu erhalten. Im Augenblick sei das noch zu früh.

Der Zeitplan

Die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans erfolgt schrittweise. Bad Dürrheim wird sich noch bis Ende 2020 gedulden müssen. Einen ausführlichen Zeitplan und den Entwurf des Gesamtkonzepts gibt es auf der Internetseite des Landkreises www.lrasbk.de. (tol)