Bad Dürrheim Verkehrschaos in Bad Dürrheim durch B27-Sperrung

Am Montag begannen auf der B27/33 die Bauarbeiten. Die Abfahrt Bad Dürrheim Scheffelstraße sowie die B27 in Richtung VS-Schwenningen wurden gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen. Mit Bildergalerie!

Die Fahrspur Donaueschingen nach VS-Villingen wurde umgeleitet. Der Verkehr auf der B27 wurde beim Industriegebiet über die Robert-Bosch-Straße durch Bad Dürrheim umgeleitet.Offenbar war die Umleitungsstrecke nicht deutlich genug ausggeschildert, denn viele Verkehrsteilnehmer verzweifelten. Von der Robert-Bosch-Straße aus kommend fuhren Autofahrer in die Friedenstraße und landeten dort direkt in der Straßensperrung der Scheffelstraße.Anders herum fuhren Verkehrsteilnehmer über die Salienstraße auf die Scheffelstraße und wurden umgeleitet in die Schulstraße. Dort gelangten sie an den Adlerplatz. Die nicht ortskundigen Verkehrsteilnehmer fuhren wieder auf der Friedenstraße. Andere wichen über die Friedrichstraße aus.Da viele Fahrzeugführer das Sperrschild an der Schulstraße missachteten, stellte die Stadt einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes an die Kreuzung Josefstraße. Mit gelbem Blinklicht leitet dieser den Verkehr in die Josefstraße um.Eine Sattelzug, der über die Friedenstraße fehlgeleitet war, konnte nicht mehr umkehren. Seine Versuche blieben erfolglos, bis die Polizei Bad Dürrheim anrückte. Die Beamten sperrten die Straße, damit der Sattelzug wenden konnte.