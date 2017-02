Bad Dürrheim Vandalismus in Luisenstraße: Umbekannte beschmieren Mauern und Gebäude

Unbekannte haben Mauern und Gebäude in der Luisenstraße und in der Luisenpassage mit Schriftzügen beschmiert.

Unbekannte haben Mauern und Gebäude in der Luisenstraße und in der Luisenpassage mit Schriftzügen beschmiert. Die Polizei geht vom Wochenende als Tatzeit aus. Beschmiert wurden etwa eine Überdachung der Luisenpassage und die Gebäuderückseite des Haus des Bürgers. An der Turnhalle der Realschule "Am Salinensee" sprühte ein Unbekannter ebenfalls Buchstaben auf eine Wand. "Wir gehen von einem Tatzusammenhang aus", sagt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Graffiti-Experten der Polizei haben keine Verbindung zu anderen Schmierereien in der Region gefunden, die Täter waren offenbar nur in Bad Dürrheim zugange. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und eine Schadenswidergutmachung. "Heißt: Sie müssen für den verursachten Schaden zahlen", sagt Popp. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 07726/93 94 80 melden.