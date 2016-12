Vandalismus an Autos: Kein Hinweis auf Serientat

Unbekannte haben in Bad Dürrheim am Wochenende mehrere Autos beschädigt. Das rät nun die Polizei...

Bad Dürrheim (bim) Nachdem ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag zehn Autos in der Hammerbühlstraße und auf einem privaten Anwesen beschädigt hat, beruhigt die Polizei die Anwohner: Bislang weise in Bad Dürrheim nichts auf eine Vandalismus-Serie hin.

Nach einem solchen Vorfall mache es Sinn, sein Fahrzeug nicht in der jeweiligen Straße abzustellen. "Wirkliche Möglichkeiten sich zu schützen gibt es aber natürlich nicht", sagt Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium Tuttlingen. Momentan gebe es aber zumindest keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Wiederholungstäter handeln könnte, sagte ein Sprecher des Polizeipostens in Bad Dürrheim. Auch Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen der Beschädigung der Pkw in der Hammerbühlstraße am Sonntag und dem mit Quark beschmierten Auto in der Straße Lindenplatz einen Tag zuvor gebe es derzeit nicht. Aber: "Wer Personen beobachtet, die sich auffällig in der Nähe von Autos verhalten, soll die Polizei rufen", sind sich die Beamten einig. Nicht ratsam sei hingegen, direkt an die Vandalen heranzutreten. "Gerade wenn Alkohol im Spiel ist, könnte das gefährlich sein", so Aschenbrenner. Die Polizei ermittle nach den Vorfällen und habe die Tatorte im Blick, hieß es seitens des Polizeipostens.