Oberbaldingen Urviecher besuchen Ostbaarschule

Um ihnen die Fasnets-Bräuche näherzubringen, haben die Urviecher die Schülerinnen und Schüler der Ostabaarschule besucht.

Zugegeben: Dem einen Schüler, der anderen Schülerin war es anfangs nicht ganz geheuer, als die Zunft der Urviecher gestern den ersten und zweiten Klassen der Oberbaldinger Ostbaarschule einen Besuch abgestattet hat. Doch schnell konnten die Viecher die meisten für sich begeistern.

Im Rahmen des Mensch, Natur und Kultur-Unterrichts haben die Zweitklässler zur Zeit das Brauchtum der lokalen Fasnacht zum Thema und lernen, wie man eine ordentliche Fasnachts-Party organisiert. Letztes Jahr präsentierten sich mitunter die Tigerschweine an der Ostbaarschule.

Ganz unbekannt ist die Zunft unter den Schülern allerdings nicht: Fünf kleine Mitglieder der Urviecher gehen selbst an die Ostbaarschule und im vergangenen Jahr war die Zunft auch bei der Befreiung der Schüler dabei.

Zunftmitglieder Marc Stancanelli und Sabrina Pejkovic stellten die Geschichte und Fasnet-Utensilien der Urviecher vor. „Mit der Karbatsche ist es so eine Sache. Man muss lange üben, bevor man sie für andere gefahrlos bei den Umzügen einsetzen darf“, sagt Stancanelli. Neugierig beäugen die Zweitklässler Hörner und Stoßzähne der Masken.

Währenddessen beweisen sich manche Kinder als hart gesotten. So wie Bryan: „Angst hatte ich vor denen keine. Die sind lustig“, sagt er. „Wenn ich groß bin, will ich mal ein Urviech werden.“ Bei einem der Kinder aus der Kooperationsklasse der Donaueschinger Karl-Wacker-Schule, die ebenfalls an der Begegnung teilnahm, sah es hingegen ein bisschen anders aus: „Der Schüler hat gleich zu Beginn gewarnt, dass etwas mit Hörnern soeben zur Tür reingekommen ist“, sagt Lehrer Jörg Keller und schmunzelt. Er und seine Kollegin Kerstin Sauser sind sich aber sicher: Sollte es anfangs Berührungsängste gegeben haben, sind diese bei den meisten verflogen. „Die Kinder haben einfach super viel Spaß“, so Sauser.

„Hier geht es natürlich darum, die Ängste vor den Masken abzubauen. Die sollen sehen, dass Menschen darunter sind“, sagt auch Stancanelli. „Die Vermittlung und Pflege von Brauchtum und Tradition der Fasnacht stehen auch im Mittelpunkt.“