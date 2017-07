Bad Dürrheim Unzufriedene Gäste schlagen in einem Bad Dürrheimer Schnellimbiss auf Personal ein

Unzufriedene Gäste schlagen in einem Bad Dürrheimer Schnellimbiss auf Personal ein

Zwei Mitarbeiter wurden dabei erheblich verletzt.

Zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend in einem Schnellimbiss in der Carl-Friedrich-Benz-Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Gäste im Alter von 18 und 20 Jahren mit dem Essen unzufrieden. Nach zunächst verbalen Attacken gegenüber den Mitarbeitern wurden die beiden junge Männer handgreiflich und attackierten einen 31 Jahre alten Mitarbeiter mit den Fäusten.

Als ein zweiter Angestellter seinem Kollegen zu Hilfe kommen wollte, erhielt er ebenfalls einen Faustschlag. Beide Mitarbeiter mussten, so die Polizei, mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine weitere Mitarbeiterin wurde ebenfalls angegriffen und vom Bedienungstresen weggestoßen, blieb laut Polizei aber unverletzt. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer, konnten jedoch aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Ihnen werden Bedrohung, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.