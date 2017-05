Bad Dürrheim Unternehmer zeigen Stärke und Vielfalt

Die Gewerbeschau Bad Dürrheims wurde vom Regenwetter im Freien stark beeinträchtigt. Dafür kann die Gemeinde stolze Wirtschaftszahlen vorweisen.

Mit der sechsten Gewerbeschau in der Kurstadt zeigten 40 Aussteller in beeindruckender Weise Flagge und Stärke. Der Tag war aber leider so richtig vom Wetter gebeutelt. So zuverlässig wie die Aussteller vor Ort waren, so zuverlässig regnete es auch immer wieder. Nichtsdestotrotz ertrugen die Beteiligten die himmlischen Ergüsse mit Gelassenheit, zum Trotz gute Laune verströmend. Alle machten einfach das Beste aus der Situation.

Bei der Eröffnung zeigte Bürgermeister Walter Klumpp die Stärken der Stadt auf. Das Stadtoberhaupt verwies auf 1300 Unternehmer, 4000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, auf 2100 Dienstleister, auf Rekordeinnahmen der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Er betonte die Bestrebungen, neue Gewerbegebiete auszuweisen. Klumpp nutzte die Gelegenheit, in Richtung des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei den Wunsch um die großzügigere Gestaltung der Kreuzung an der B 33 zur besseren Zufahrt in das Gewerbegebiet zu richten und äußerte in Richtung Erik Schweickert den Wunsch nach Förderung für den Neubau des Minara.