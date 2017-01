Unterbaldingen Unterbaldinger Angler freuen sich auf ihre neue Fischerhütte

Jetzt beginnt am Niederwiesensee der Innenausbau. Vorsitzender Lachmann wünscht sich mehr Mithilfe seitens der Mitglieder: Bislang haben drei Mitglieder mehr als 511 der bisher erbrachten 968 Stunden Eigenleistung erbracht.

Der Scherz war gelungen, Dagobert Duck lässt grüßen. Vorsitzender Karl-Heinz Lachmann und sein Vize Sebastian Hanßmann vom Angelsportverein freuen sich über einen Geldsack, der sich in den kommenden Monaten zwar nicht mir Golddukaten, aber dafür echtem Baren füllen soll. Lachmann ist begeistert über den Baufortschritt der Fischerhütte am Niederwiesensee. Die Hütte steht, 11 000 Euro brachte der Verein mit Eigenleistung, durch Spenden und Rücklagen auf. Jetzt geht es an den Innenausbau. Lachmann ist zufrieden, doch ein Wermutstropfen trübt seine Bilanz. Von den bislang geleisteten 968 Stunden an Eigenleistung absolvierten drei Mitglieder 511. Diese unausgeglichene Verteilung nahm er zum Anlass, auf einen Beschluss aus dem Jahr 2015 zu verweisen, in welcher die Mitglieder ihrer Bereitschaft zur Mithilfe am Hüttenneubau erklärten. Ab dem neuen Angeljahr greift deshalb die Bestimmung, dass jeder der insgesamt 21 aktiven Angler mindestens 20 Arbeitsstunden pro Jahr im Interesse des Vereins zum Hüttenneubau zu leisten hat. Bei Nichtbeachtung fallen für jede nicht geleistete Stunde zehn Euro an.

Lachmann geht davon aus, dass sich diese Pflichtstunden nach dem Abschluss des Bauprojekts deutlich verringern. Im Frühsommer ist Festwochenende geplant, bei dem die Hütte eingeweiht wird. Aktuell sucht der Vorstand einen Räucherofen. Gewässerwart Stefan Müller erinnerte an die überfällige und bereits im Jahr 2002 vom Gemeinderat zugesicherte Gewässerrenaturierung der Kötach auf einer Länge von 2,7 Kilometern.

Insgesamt sprach er von einem zufriedenstellenden Jahr und berichtete, dass der Kormoran und der Wels im Niederwiesensee dem Fischbestand massiv schaden. Das ungehemmte Wirken des Bibers sei zudem wenig förderlich" für eine Beschattung der Gewässer durch Bäume und Sträucher. Aktuell zählt der Verein fünf Jungfischer unter der Leitung von Mark Wolf. Hinzu kommen noch zehn Jahreskarteninhaber. Die Wahlen bestätigten den Vize-Vorsitzenden Sebastian Hanßmann und Beisitzer Christian Hirt.