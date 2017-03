Unfall in Bad Dürrheim: Polizei sucht Unfallbeteiligtete

Nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Freizeitbades Minara in Bad Dürrheim sucht die Polizei nun nach Geschädigten.

Bad Dürrheim (sk) Nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Freizeitbades Minara in Bad Dürrheim sucht die Polizei nun nach Geschädigten. Der Unfall hat sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 19 Uhr gegenüber der Salinenstraße 10 ereignet, wie die Polizei nun mitteilt. Die Verursacherin des Unfalls stellte zunächst an ihrem und dem anderen Wagen keinen Schaden fest. Zwischenzeitlich seien ihr jedoch Beschädigungen an ihrem Pkw in Höhe von etwa 40 bis 60 Zentimetern aufgefallen. Da sich aber bislang kein Geschädigter eines Verkehrsunfalls meldete, sucht die Polizei in Bad Dürrheim nach eventuell geschädigten Verkehrsteilnehmern. Diese sollen sich unter Tel. 07726/93 94 80 melden.