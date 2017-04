Bad Dürrheim (sk) Bei einem Unfall auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße ist am Montag ein 50-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei nun mitteilt, war der Mann in seinem Wagen in Richtung Dieselstraße unterwegs und hielt verkehrsbedingt. Der ihm nachfolgender 88 Jahre alter Autofahrer fuhr daraufhin annähernd ungebremst in das Heck des haltenden Wagens. Der Schaden beträgt gut 14 000 Euro.