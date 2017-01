Unfall durchzu hohes Tempo

Bad Dürrheim (bim) Bei einem Unfall am Autobahndreieck Bad Dürrheim am Dienstagabend ist ein Autofahrer mit seinem Wagen die Böschung heruntergestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer zunächst auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde der Wagen abgewiesen und kam schließlich unterhalb einer Böschung am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Der 51 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf gut 9000 Euro geschätzt. Laut Informationen der Polizei war der Mann zu schnell auf der Autobahn unterwegs, hatte seine Geschwindigkeit nicht an die Witterung angepasst.

"Beim Wechsel von wärmeren zu kalten Temperaturen und bei Schneeverwehungen muss immer mit Glätte gerechnet werden", sagt Uli Fleig vom Polizeiposten in Bad Dürrheim. "Den besten Tipp, den man da Autofahrern geben kann ist, die Geschwindigkeit immer den Wetter-, Sicht-, und Lichtverhältnissen anzupassen."

Doch das richtige Tempo zu finden, ist gar nicht so einfach: "Seine Geschwindigkeit muss man dabei auch immer so schnell wählen, dass der nachfolgende Verkehr nicht behindert wird", sagt Fleig. Manche Autofahrer seien durch das Winterwetter dermaßen verunsichert, dass sie wiederum zu langsam fahren. Dann müsse man sich unter Umständen auch gefallen lassen, dass der Fahrer hinter einem das Fernlicht aufblinken lässt.